Arantxa Rus conquista la quinta edición del Open Ciudad de Valencia

Arantxa Rus se proclamó campeona de la quinta edición del Open Ciudad de Valencia, torneo femenino ITF Profesional 80.000$, organizado por el Club de Tenis Valencia y dirigido por Ana Salas. La tenista neerlandesa, número 76 del mundo, entrenada por el español Julián Alonso, se impuso en una gran final a la rumana Mihaela Buzarnescu en dos sets (6-4, 7-6(3)). Arantxa Rus cuenta cuatro título WTA 250 y con el logrado en Valencia un total de veinte ITF. La tribuna y zona vip del torneo estuvo llena, respetando las medidas sanitarias en todo momento, y la recaudación de las entradas de las semifinales y de la final se destinó a 'Mamás en Acción'.

Buzarnescu afiló bien la buena dinámica de juego y sensaciones de la semana, reforzada en las semifinales ante Aliona Bolsova, en el arranque de la final del Open Ciudad de Valencia. No le cogió bien el pulso Rus a los primeros juegos y la rumana con su buena izquierda y su revés fue construyendo una ventaja de tres juegos a nada. Pero la tenista neerlandesa comenzó a meterse bien en el negociado sobre la tierra batida de la pista 1 del Club de Tenis Valencia, entendió que lo mejor era buscar la derecha de su rival y así fue restando hasta equilibrar el set.

Y en esos momentos se constató además ese punto de lo importante que son las sensaciones y lo rápido que puede crecer o decrecer en tenis: Rus salió disparada y Buzarnescu comenzó a caer. A la postre, de aquel 0-3 de la rumana, Arantxa Rus acabó remontando para adjudicarse la primera manga por 6-4 tras casi una hora de juego.

Final del Open Ciudad de Valencia.

La neerlandesa, cabeza de serie número 1 del Open Ciudad de Valencia, mantuvo ese juego fresco, tirando bien de piernas y consistente, que le había permitido levantar el primer set, para arrancar el segundo. Ganó su servicio y luego logró la ruptura. Buzarnescu, sin embargo, reaccionó en el tercer juego y replicó rompiendo el saque de Rus (2-1). La experimentada jugadora rumana igualó con su servicio. Y luego la neerlandesa no falló para seguir por delante en el marcador (3-2). Larguísimo fue el juego con servicio de Buzarnescu. Con buenos puntos de una y otra. Con errores no forzados. Y un tanteo que no se rompía hasta que lo logró la rumana para empatar el set.

Siguió en alternancia la manga. Cada jugadora ganando su servicio. A Arantxa Rus se le notaba más entera físicamente, con más piernas, con capacidad para juegos largos, incluso para un partido que se fuera al tercer set. Mihaela Buzarnescu, tirando de clase, afiló buenos golpeos por momentos. El undécimo juego, que se adjudicó Rus con su saque, llevó el marcador a un 6-5 para las neerlandesa. Buzarnescu sacaba. Igualó la rumana y forzó el tie-break. La igualdad de los primeros puntos la rompió Rus para ponerse 6-3 y contar con tres match point. No hizo falta más que uno. Buzarnescu la mandó fuera y se cerró el 7-6(3).

Protagonistas

"Llevo dos semanas en Valencia y esta semana ha sido muy buena en el Open Ciudad de Valencia. Me he encontrado muy a gusto. Quisiera agradecer al público que nos ha venido a ver su presencia y apoyo y felicitar a Mihaela (Buzarnescu) por la gran semana que ha hecho y la final, porque ha sido una grandísima rival. Gracias también a la organización por el buen torneo que hemos vivido", valoró Arantxa Rus, campeona del torneo, con el trofeo de Lladró en las manos.

Las dos tenistas se saludan durante el encuentro.

Por su parte, Buzarnescu, subcampeona, dijo: "Estoy muy contenta de haber llegado a la final. Cuando llegué el lunes no estaba muy segura de que pudiera jugar más de dos partidos; no sé por qué. Pero la semana fue muy bien. Jugar la final ha sido muy importante para mí. Quiero felicitar a Arantxa (Rus) por el partido y el título. Gracias a todos los que nos han seguido y quiero agradecer a mi entrenadora por el trabajo que hace conmigo. Felicitar a la directora y al club por el torneo realizado".

"Es muy gratificante ver un partido del nivel que hemos visto. Felicitar a las jugadoras por la gran semana que han hecho. Y también a Julián Alonso, entrenador de Arantxa Rus, por la victoria de su jugadora y por ser uno de los grandes jugadores de nuestro tenis. Enhorabuena a Ana Salas por la organización y gracias a todos los patrocinadores. Gracias al Club de Tenis Valencia, un club referente de nuestro país, y a Paz (Zúnica) y a su equipo por organizar este torneo y os apoyaremos siempre", trasladó Miguel Díaz, presidente de la Real Federación Española de Tenis.

"Gracias al presidente de nuestra federación por sus palabras. Y gracias a las jugadoras, todas las que han jugado el torneo, porque han demostrado el gran nivel del tenis femenino. Seguiremos apoyándoos y trabajando para organizar eventos como éste", valoró Paz Zúnica, presidenta del Club de Tenis Valencia.

Entrega de trofeos.

"Quisiera dar las gracias a todo el equipo del club y del torneo, encabezado por la presidenta del club, Paz Zúnica. Enhorabuena a las jugadoras que han participado en el torneo en esta semana y a las finalistas por el buenísimo partido que nos han regalado. Felicidades Arantxa por el título", dijo Ana Salas, directora del torneo, que acercó la nota cariñosa y cercana en su parlamento junto a África, una recogepelotas que tuvo un pequeño golpe de calor, pero que se recuperó rápido, y que habló en nombre de todos los niños y niñas. Además, hubo un reconocimiento para Lupe Clemente, toda una vida en el club, cercana y testigo directo del crecimiento de muchos tenistas, y que se jubila este año.

El Club de Tenis Valencia es el organizador de este torneo de tenis femenino, que cuenta con el patrocinio de Comunitat de l’Esport, la Diputación de Valencia, el Ayuntamiento de València, la ITF, la Real Federación Española de Tenis, Joma, Lladró y Mapfre. Además, son colaboradores de esta quinta edición la Federación de Tenis de la Comunidad Valenciana, Agua de Chóvar, Coca-Cola, Sports & Racquets y Medcare.