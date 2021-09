La pulla de 'La Resistencia' a 'El Hormiguero' por un detalle en la nueva sección de Pablo Motos

La nueva temporada de El Hormiguero ha llegado con algunas novedades, como la nueva sección inaugurada por Pablo Motos, 'Pasarse de la raya', en la que el presentador realiza una reflexión sobre algún tema susceptible de generar debate en las redes sociales.

El pasado miércoles, tras finalizar la entrevista a los actores Óscar Casas y Blanca Suárez, Motos se dirigió a la audiencia para realizar un monólogo relacionado con la erupción del volcán de La Palma: "No me quería despedir sin pasarme de la raya hablando de nosotros, de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser cuando nos ponen a prueba", ha comenzado diciendo el presentador.

"Hay muchas veces que tiene que venir una desgracia para que nos demos cuenta de que no somos el centro de la creación. Un volcán, que parecía dormido, se despierta y adiós tierras, adiós cosechas, adiós granjas, y para muchos, adiós a todo lo que era su vida hasta ayer. Ya sé que lo socorrido sería decir que no somos nadie, pero no es verdad, sí somos alguien. Somos muchos. Somos las víctimas, pero también somos los héroes. Somos toda esa gente que da su vida por salvar otras. Somos esa gente que, en vez de huir, se da la vuelta y acude a la tragedia a ayudar, gente que lucha contra el fuego, que se anticipa a la lava, que socorre (...). Ante la fuerza brutal de la naturaleza no es cierto que no seamos nadie. Precisamente somos, muchas veces, el mejor yo que escondemos dentro (...) y que desgraciadamente solo sacamos fuera cuando sucede algo insoportable", ha añadido Motos en su reflexión.

Nosotros, lo que somos y lo que podemos llegar ser #SuárezCasasEH pic.twitter.com/5I7sw6BRSr — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 22, 2021

Más allá de sus palabras, los espectadores no pasaron por alto el decorado de fondo que rodeaba a Motos durante su alocución, y que ha recordado al que emplea David Broncano en La Resistencia.

Huele muy a la resistencia esa barandilla jajjajjajajaja https://t.co/BL8gth0wiS — pieses (@Laaaauuuraa) September 22, 2021

El propio programa de Movistar + ha entrado en el juego en las redes sociales, y ha lanzado una pulla haciendo un juego de palabras con la nueva sección de Pablo Motos.

Han pasado una raya — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) September 22, 2021

