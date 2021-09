Ciudadanos "lucha" contra el apagón ferroviario de la Región de Murcia

Una amplia representación de Ciudadanos de la Región formó parte de esta comitiva para reivindicar solucione y alternativas a la paralización de las líneas ferroviarias de Águilas-Lorca-Murcia, que "lo que supondría que, durante años, una desunión total ferroviaria con Almería, en detrimento de los usuarios habituales, de las mercancías por las que por este medio transitan y de los propios trabajadores de RENFE y Adif, destinados a estas líneas", ha señalado la coordinadora regional de Ciudadanos, María José Ros Olivo.

"La Región de Murcia no puede quedar aislada por ferrocarril con Almería por las obras del AVE durante años, por lo que PP y PSOE deberían aparcar sus diferencias y plantear una reunión con fecha y hora para plantear una hoja de ruta común con alternativas y soluciones que presentar al Gobierno de la nación", ha reivindicado la coordinadora liberal autonómica, a lo que ha añadido "es lamentable ver como las luchas entre PP y PSOE continúan en materia de infraestructuras, al final no hacen nada, no aportan soluciones y los que pierden son todos los murcianos".

Una de las principales aportaciones de Ciudadanos en la política regional fue la medicación entre la izquierda y la derecha para lograr acuerdos que beneficien a todos, por lo que "una alternativa liberal en el tablero político regional va a ser más necesaria que nunca para evitar una mayor crispación y polarización de la política y que no hace avanzar a la Región de Murcia, como debería sino la estanca en luchas políticas carentes de soluciones", ha remarcado Ros Olivo.

Un ejemplo de la necesidad de Ciudadanos, al respecto, la encontramos en Cieza, donde nuestro Grupo Municipal presentó una propuesta que ha surtido efecto y la estación del ferrocarril en Cieza se mantenga abierta al tráfico durante la construcción del soterramiento de las vías del AVE en este municipio, manteniendo abierta así la conexión con Castilla-La Mancha.

Ciudadanos reclama a la necesidad de diálogo entre PP y PSOE-Podemos en la Región, emplazando a una reunión con fecha y hora para plantear una hoja de ruta común con el Gobierno nacional para ver fórmulas y paliar así los efectos de esta suspensión de líneas ferroviarias en la Región, que va durar años, habilitando alternativas, tanto a los viajeros, como a las mercancías y como para los propios trabajadores de RENFE y ADIF.