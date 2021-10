Así es Sarah Croft, la hija y mayor apoyo de Ainhoa Arteta, que va camino de triunfar en la música

No aguantaba más. Y ha explotado. "Quieren hacer daño. Saben cuál es el punto débil de mi madre, y soy yo. Y si me empiezan a tocar a mí, a mi madre le duele. Cuido a mi madre. Nunca he creído en estas cosas y nunca entraría, y menos para traicionar a la persona que más quiero. Fin". Esas fueron las palabras de Sarah Croft, la hija de Ainhoa Arteta, que estaba harta de que se estuviese hablando de su madre como si sus sentimientos no importasen, incluso más allá de que a ella mismo la hubiesen acusado Belén Esteban y Carmen Lomana de ser quien estaba filtrando información sobre el estado de salud de la soprano.

Sarah, que reside en España, ha cumplido este 2021 los mismo años que lleva el milenio, pues nació en el 2000 fruto del segundo matrimonio de la cantante lírica de 57 años, con el barítono estadounidense Dwyane Croft, a quien conoció durante las representaciones de la obra Fedora, de Umberto Giordano, en el Metropolitan de Nueva York de 1997.

Ahora, con Arteta en un momento complicado de su vida, afrontando la recuperación de sus diversos problemas de salud (varios de ellos derivados de haberse contagiado de coronavirus a comienzos de este año) así como encauzando la que será su cuarta separación, del militar Matías Urrea, se ha convertido, junto a su hermano Iker Garmendia (nacido en 2010, siendo su padre el jinete guipuzcoano Jesús Garmendia Echevarría, tercer marido de la soprano) en su mayor apoyo, y por eso ha estado acompañándola en su retiro de Ispáster, en Euskadi, a pesar de que haya hecho un breve paréntesis para rodearse de amistades en Madrid.

Más allá de este respaldo leal y de haberse convertido en alguien inseparable de su madre, Sarah, su primogénita, que obviamente es bilingüe de nacimiento, ha sacado de sus padres el amor por la música, que ha estado mamando desde que era pequeña en casa, de ahí que no sorprenda que también ella esté labrándose una carrera en el mundillo, aunque alejada de lo lírico.

"Es muy independiente y quiere conseguir metas con su esfuerzo y sin ayuda", dijeron sobre ella unas fuentes a Jaleos. Y lo cierto es que el camino que se está labrando dice exactamente eso. Toca el piano y la guitarra, y, además de cantante con una voz aterciopelada, también es bailarina. Por eso no sorprende que ya haya grabado varios singles con Sony Music como There is another sky o Ya no viene. Además, colaboró en el videoclip de Love me, de J.Cross y Dvlgxs, donde pueden verse algunos de los rincones de la madrileña mansión de Ainhoa Arteta en La Moraleja, donde fue grabado.

Pero aunque sus registros sean diferentes, ello no ha significado que le tenga miedo a subirse al escenario y medirse, cariñosamente hablando, con sus padres, quienes desde su divorcio en 2003 han guardado una buena relación por el bien de Sarah. De hecho, hace unos años, los asistentes al Festival Starlite de Marbella pudieron comprobar la increíble conexión que hay entre los tres cuando interpretaron Imagine.

Así como, al igual que su madre, mantiene un perfil discreto y prefiere mantenerse alejada de los focos y de las revistas. No así en su Instagram, donde sus algo más de 3.000 seguidores saben que se muestra de lo más activa, donde se describe como "orgullosa de mis cicatrices" y feminista.

Además, multitud de sus publicaciones, aparte de dedicar imágenes a su infancia con su padre y su madre, sirven para lucir su envidiable silueta desde diferentes posturas -y con especial fijación en el verano, por su estilizada figura en bikini-, dado que el deporte y la alimentación (no por nada su madre concursó en Masterchef Celebrity) son para ella primordiales para mantenerse en forma.

Gracias a estas fotografías se pueden descubrir sus muy variados tatuajes: mientras que en el brazo izquierdo tiene un verso, en el brazo derecho tiene una flecha en el costado del antebrazo y por encima del codo, el Valknut o nudo de la muerte, tres triángulos entrelazados que en la mitología nórdica representaban la protección de los guerreros para llegar al Valhalla si morían en combate; dos frases, una en cada costillar, por debajo del pecho, siendo una de ellas "stay wild" ("mantente salvaje"); además, tiene otra palabra en la nuca.

Por último, en el plano sentimental, la prometedora artista está más que enamorada de su novio, Lauti Solovinski, un joven natural de Ibiza que estudia la carrera de Química en la Universidad Complutense de Madrid y al que Sarah tiene dedicado toda una carpeta entera en sus stories destacadas en Instagram. Él, sin embargo, lo tiene privado (y de hecho Sarah también tiene otra cuenta privada).

En algunas de esas stories se declara con unas palabras muy tiernas: "Puedo decir que lo he encontrado. He encontrado a la persona por la cual quiero ser la mejor versión de mí misma. No soy perfecta. Desgraciadamente tengo muchas cosas, pero sí sé una cosa. Sé que quiero crecer junto a ti, porque te adoro"