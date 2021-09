Belén Esteban sufre un accidente al caerse por las escaleras de Telecinco

Belén Esteban ha mostrado en Sábado Deluxe las secuelas de un accidente que ha sufrido en las instalaciones de Telecinco. La colaboradora del programa se ha caído por las escaleras de la cadena, un incidente que se ha quedado en un susto, pero que le ha dejado moratones en el pie.

En un momento del programa, Esteban decidió quitarse los tacones que llevaba, un gesto que no pasó desapercibido ante las cámaras y que llevó al presentador, Jorge Javier Vázquez, a preguntarle por ello.

"Ya llevo todo el día", se justificaba la colaboradora al mostrar el estado en que había quedado su pie tras el accidente.

"¿De tu casa?", quiso saber el presentador. "No, de aquí", le respondió Belén Esteban. "Ya llevo todo el día y no me duele ni nada, pero me molesta la tira del zapato", ha indicado.

Ha sido entonces cuando la cámara ha enfocado directamente la herida en el pie de la colaboradora, visiblemente más hinchado y con un moratón por la caída.

No es la primera vez que un colaborador de Telecinco sufre percances de este tipo en las instalaciones. La más recordada es Lydia Lozano, que en los últimos años ha sufrido varias caídas en directo que han afectado a su espalda y que incluso han provocado su ingreso hospitalario.