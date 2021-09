Compañeros de Cristina Medina en 'La que se avecina' se vuelcan con la actriz tras anunciar su cáncer

El anuncio de la actriz Cristina Medina de que tiene cáncer de mama ha generado el apoyo entre algunos de sus compañeros de La que se avecina, la serie donde Medina encarna a Nines Chacón.

Los actores Vanesa Romero, Nacho Guerreros o Max Marieges se han volcado con la intérprete, a quien han enviado mucho ánimo en las redes sociales.

A través de un mensaje publicado en Instagram, Cristina Medina daba a conocer la noticia a sus seguidores: "Estoy luchando contra un cáncer de mama, todo tiene muy buen pronóstico y no os vais a librar de mí tan fácilmente", ha asegurado.

La actriz ha querido aprovechar su anuncio para reivindicar un mayor apoyo económico a los pacientes con cáncer para ayudarles a superar con la mayor calidad de vida posible su enfermedad.

"Son muchísimos los efectos secundarios que se padecen, no solamente la calvicie. El cuerpo, el insomnio, el vaivén emocional, esto es un carrusel. Hay muchas cosas donde una se tiene que buscar la vida. Todo es lo mismo, dinero y dinero. Yo tengo la fortuna de tener unos ahorros y no padezco nada a la hora de, pero hay muchísima gente que estos recursos no los tiene", ha denunciado Medina.

La actriz Vanesa Romero, que interpreta a Raquel Villanueva en La que se avecina, no ha tardado en reaccionar al comunicado de su compañera con emoticonos de un corazón y aplausos.

También Nacho Guerreros, Coque en la conocida serie, le ha escrito: "Fuerza válida", junto a emoticonos de corazones y manos levantadas en señal de ánimo.

Romero y Guerreros no han sido los únicos que han comentado en la publicación de Cristina Medina. También Max Marieges, Minguito en La que se avecina, le ha enviado "un beso enorme".