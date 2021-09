Tu horóscopo diario: domingo 26 de septiembre de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 26 de septiembre de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Deberás poner tu mejor sonrisa si te ves en compromisos sociales con la familia política. Quizá se produzca un encuentro en el que te interesa mostrar tu faceta más simpática, no estría de más brindarte a ayudar en algo doméstico. Romperás el hielo.

Tauro

Lo físico te responderá bastante bien hoy y eso debes de aprovecharlo para moverte, practicar deporte o para hacer algo que requiere energías, como algo relacionado con el hogar o reparaciones. Todo eso funcionará de maravilla.

Géminis

Ir por detrás y no hacer las cosas a las claras no es la mejor versión de ti que puedes dar. Hoy te darás cuenta de que esas pequeñas cosas que has ocultado, se pueden volver en tu contra si alguien las descubre y ponerte en evidencia delante de una persona que te importa.

Cáncer

Eres como una esponja en muchas ocasiones y hoy eso puede significar que pases algún mal rato al ver el sufrimiento o los problemas de un ser querido. Intenta alejarte de ello un poco, o al menos pide alguna clase de ayuda para sobrellevarlo.

Leo

Tienes que asumir que esa amiga o ese amigo que compartía tanto contigo, tanto en lo personal como en las actividades o a la hora de divertirse, ha cambiado su vida y tiene otras prioridades como su pareja o la familia. Pero tendrás también tu tiempo. Usa la tecnología.

Virgo

Siempre esperas que tu pareja te entienda sin palabras y a veces lo hace, pero no siempre. Quizá hoy tengas que explicarle algo que te parezca importante o que desees hacer. Si lo haces desde el cariño y la comprensión, la relación mejorará.

Libra

Hoy será un día en le que tendrás la mente muy despejada y ganas de pasarlo bien sin complicaciones de ninguna clase y lo vas a conseguir. Pero piensa que los demás también tienen derecho a descansar, así que plantéate algo con empatía y solidaridad.

Escorpio

Tómate tiempo para saber quién eres de verdad y lo que quieres. Será algo que puede que te cueste esfuerzo mental, pero el resultado será muy beneficioso en todos los sentidos. A partir de esa elaboración, podrás dar pasos de gigante y mejorar tu vida.

Sagitario

No sueles creer mucho en el azar, pero hoy te llevará a estar en un lugar que no habías pensado o a recibir una noticia que te favorece bastante en una cuestión que tiene que ver con herencias o temas familiares. Vas a ver una luz al final del túnel.

Capricornio

Deja de mirar compulsivamente el móvil, a ver si ha llegado ya esa información que tiene que ver con el trabajo, porque hoy estás descansando y ya tendrás tiempo mañana de saberlo. No vas a adelantar nada, porque realmente no depende de ti la solución.

Acuario

Hoy sucede algo que te reconforta y que te hace pensar que estás en el buen camino para solucionar eso que te preocupa tanto. Una persona querida te a un buen consejo y te apoya y eso te sirve para relanzar tu optimismo y ver más claro.

Piscis

Por fin llegas a saber de alguien que te apetece mucho contactar fuera de las redes sociales. Lo vas a conseguir y eso te alienta y te pone de un buen humor que hace que cualquier otra cosa pase a segundo plano. Ese encuentro será muy placentero.