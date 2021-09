Primeras palabras de Antonio David tras su victoria judicial frente a 'Sálvame'

Tras la sentencia que le ha dado la razón frente a La Fábrica de la Tele, Antonio David Flores ha reconocido sentirse "muy feliz" porque, en su opinión, "se ha hecho justicia". Estas han sido sus primeras declaraciones al haber ganado esta batalla judicial, en la que la productora de Sálvame deberá pagarle más de 80.000 euros al declarar nulo su despido.

En una entrevista con Jiménez Losantos en Esradio, el ex de Rocío Carrasco ha lanzado un aviso a la productora, también encargada del documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, en el que su expareja le acusa de ser un maltratador: "Este es el primer golpe, a partir de aquí van a venir muchos más. No les voy a perdonar lo que me han hecho. Cada uno de ellos va a ir al juzgado", ha advertido el ex guardia civil.

Tras guardar silencio durante todos estos meses por esta cuestión, Antonio David ha reconocido que "el primer día del documental para mí fue muy duro, me pareció todo muy injusto. Para mí fue un golpe bajo, sucio, yo sabía lo que iba a provocar todo esto, y me hizo muchísimo daño", ha asegurado.

Respecto al cambio de opinión de quienes habían sido sus compañeros de plató en Telecinco, el excolaborador ha asegurado que "el día que yo entré a trabajar ahí, sabía dónde había entrado a trabajar, y sabía con quién".

Antonio David ha cargado duramente contra Sálvame, a quienes ha calificado de "mercenarios": "No es telebasura, es telesangre".

El ex guardia civil ha contado que se encontraba junto a su abogado cuando ambos conocieron la sentencia este pasado viernes. "Es justo y merecido, sobre todo porque la sentencia no tiene desperdicio. La señora juez pega un repaso importante a La Fábrica de la Tele y hace ver que la justicia se celebra donde se tiene que celebrar, en sede judicial, no en un plató de televisión".

Según ha explicado Antonio David, hubo muchas ocasiones a lo largo de este tiempo en las que estuvo tentado de defenderse en televisión, pero descartó esta opción al entender que "pretendían llevarme al redil y que continúe el show, pero en este tipo de lacras no debemos hacer justamente eso", ha dicho al referirse a la violencia machista.

"Ese fue el principal motivo que me hizo estar callado", ha revelado Flores, junto a las recomendaciones de su abogado, que prefirió apostar por la vía judicial.