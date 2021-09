Cristina Medina ('La que se avecina') revela que sufre cáncer de mama

La actriz Cristina Medina (Sevilla, 1971), conocida por interpretar a Nines Chacón en la serie cómica española La que se avecina, ha revelado este sábado a través de su cuenta de Instagram que le han diagnosticado un cáncer de mama.

"Quiero hablaros de algo circunstancial en mi vida. Estoy luchando contra un cáncer de mama, todo tiene muy buen pronóstico y no os vais a librar de mí tan fácilmente", dijo la intérprete.

Medina no dejó pasar la oportunidad de hacer una reivindicación: "Lo que quiero es aprovechar esta oportunidad para explicar un par de cosas que solo lo pueden entender lo que lo están pasando y los que los acompañan. Yo tengo la fortuna de sentirme muy querida, pero hay una cosa... No son suficientes las ayudas que da el Estado".

"Son muchísimos los efectos secundarios que se padecen, no solamente la calvicie. El cuerpo, el insomnio, el vaivén emocional, esto es un carrusel. Hay muchas cosas donde una se tiene que buscar la vida. Todo es lo mismo, dinero y dinero. Yo tengo la fortuna de tener unos ahorros y no padezco nada a la hora de, pero hay muchísima gente que estos recursos no los tiene", prosiguió la actriz.

"Hace falta dinero para la acupuntura, para irte un finde a tocarte el coño y los huevos. Las cremas oncológicas para tu calva son un dineral, los turbantes, los gorros... No tengáis pudor en regalar un turbante. Entiendo que hay cosas que tienen una carga emocional muy fuerte, pero que no os dé pudor. La fuerza nos la sacamos al final, lo que no nos sacamos son los billetes del coño", dijo la actriz, con su habitual sentido del humor.

Cristina Medina trabaja en el reparto principal de La que se avecina desde la segunda temporada (2008), y desde entonces no ha dejado de formar parte del elenco de la serie.