Diego Calvo, reelegido presidente de los populares coruñeses, defiende un partido "con los pies en la tierra"

Tal y como ha anunciado la conselleira de Medio Ambiente y presidenta del Congreso Provincial en el que se ha tomado la decisión, Calvo ha obtenido 780 de los 814 votos anotados. En blanco, se han registrado 31 y nulos, 3.

Así, según ha señalado Vázquez, "por unanimidad", Diego Calvo será el presidente de los populares coruñeses cuatro años más, tras asumir el cargo en 2016. En esta nueva etapa, al líder popular lo acompañarán, como vicepresidentes, el presidente de la gestora del PP en Santiago, Borja Verea; el del PP ferrolano, José Manuel Rey Varela; el responsable de la gestora popular en A Coruña, Martín Fernández Prado y la portavoz local en la urbe herculina.

El secretario provincial será Evaristo Ben y, con José Manuel Romay Beccaría y Carlos Negreira como presidentes de Honor, la portavoz del partido será la conselleira Ángeles Vázquez. El vicesecretario de acción electoral uno de los 'hombres fuertes' de Alberto Núñez Feijóo, el secretario xeral de Presidencia, Álvaro Pérez López.

El actual delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor, será el vicesecretario de Organización Territorial. Asimismo, varias conselleiras, alcaldes y otros cargos destacados del partido ocuparán las vicesecretarías territoriales: Fabiola García, Rosa Quintana, Ethel Vázquez, Ángeles Vázquez, José Antonio Santiso Miramontes, Carlos Alvelo, Martina Aneiros, JOsé Manuel López Varela, José Luis Martínez Sanjurjo, José Luis Oujo y Jesús María Fernández Rosende.

La conselleira Rosa Quintana estará al frente del Comité Electoral; mientras que Carlos Martínez Carrillo hará lo propio en el Comité de Alcaldes; y la parlamentaria Paula Prado en el Comité de Igualdade.

"SEGUIMOS PARA SUMAR"

El Congreso Provincial se ha celebrado este sábado en Palexco, en pleno centro de la ciudad herculina, y ha estado presidido por la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez. Además, han mostrado su apoyo a Calvo, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea; y el secretario xeral en Galicia, Miguel Tellado.

En el acto también han estado presentes otros miembros del partido como el presidente de Murcia, Fernando López Miras; el líder del PP en Valencia, Carlos Mazón y el alcalde de Zaragoza, Jorge Antonio Azcón Navarro, entre otros; así como algunos de los conselleiro de la Xunta de Galicia.

Otros titulares de la Xunta, como la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez o el de Medio Rural, José Rodríguez, han participado también en un congreso en el que la responsable de Política Social, Fabiola García, y el exalcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, se han encargado de presentar sendas comunicaciones.

La del portavoz del PP ferrolano ha versado sobre los nuevos retos para el municipalismo y la de la titular de Política Social se ha centrado en los servicios públicos. Ambas han sido aprobadas.

UN PARTIDO CON GANAS DE GANAR

"Este es el comienzo de una nueva etapa y quiero más", ha arrancado su discurso Diego Calvo, tras conocerse su reelección como presidente de los populares coruñeses. Calvo ha apelado a la responsabilidad y el compromiso de "todos" -"porque aquí no sobra nadie"-, y ha asegurado, a los que le han votado, que no los defraudará; y a los que no, que los convencerá.

Diego Calvo ha tenido palabras de agradecimiento para su familia y para parte de su ejecutiva, pero también para conocidos populares como el exalcalde coruñés Carlos Negreira, Manuel Baltar o José Manuel Romay Beccaría, a quien ha ovacionado el auditorio.

El líder de los populares en A Coruña ha señalado que ya han reconquistado a mucha gente que durante un tiempo no se sintió a gusto con el PP y ha asegurado que seguirán en esa línea. "Quiero un partido convencido de lo que quiere y con ganas de ganar en los 93 ayuntamientos de la provincia", ha defendido.

En clave autonómica, Calvo ha alabado la gestión del presidente de la Xunta, "que nunca mintió y que siempre daba explicaciones" y lo ha contrapuesto a "algunos partidos que se iban a comer el mundo y ahora han desaparecido de Galicia, echados por los propios gallegos" y que "decían lo que fuese con tal de ganar un titular".

El líder de la formación en la ciudad herculina ha criticado los "chantajes de la izquierda", "empeñada en culpar a la derecha de sus errores" y en "disfrazar su mala gestión".

"DOBLE VARA DE MEDIR"

"No cambian ni una coma si el PP se lo pide, pero cambian sin despeinarse si lo hace Bildu o Esquerra", ha criticado Calvo; una actitud, ha dicho, marcada por "una doble vara de medir" y "a la que no es ajena Galicia" y que ha ejemplificado con la reciente moción de censura en Malpica.

"Ya es hora de poner fin a esta mentira. Tenemos que gestionar bien donde tenemos la oportunidad y decir siempre la verdad, por dura que sea", ha argumentado Calvo, que ha afeado la "falsa moralidad" del Gobierno, "que en cuanto pueden, se saltan y traicionan". En este sentido, ha afeado la afirmación de Sánchez sobre vacunar a todo el mundo, también a los que no han votado, con un "¡manda huevos!".

Para el popular, los socialistas quieren que la gente se "enzarce" en otros temas para "no atender a lo importante". "Necesitan tapar que ya ni siquiera se preocupan por gestionar. No quieren que hablemos de todas las industrias que cierran, o de la subida del precio de la luz. Pero los del PP sí tenemos que hablar", ha reivindicado.

Por otra parte, el presidente del PPdG de A Coruña ha abordado "el maltrato industrial" que sufren Galicia y, concretamente, A Coruña, "con ejemplos dramáticos como el de Alcoa".

"Han cerrado la térmica de As Pontes por motivos ideológicos, pese a que les dijimos que buscasen una alternativa y avisamos de que podría subir el precio de la energía", ha destacado Calvo que, respecto de la problemática de Navantia, ha lamentado que "ya no existan sindicatos" -"nos destrozaban los plenos y ahora están a otras cosas"-.

ALABANZAS DE SUS COMPAÑEROS

Por último, Calvo ha loado también la "valentía" de Pablo Casado, "que en un momento complicado decidió dar un paso adelante", "siendo la tercera fuerza política de España" y "ahora el PP es el partido preferido de los españoles".

Diego Calvo se ha llevado también las alabanzas de compañeros y superiores en el partido. "Sabe sumar, sabe ser buen compañero. Es un buen presidente, un buen afiliado y un buen compañero, y eso no se aprende, se nace con ello. Y Diego, lo tiene", ha afirmado García Egea.

Núñez Feijóo, por su parte, ha loado su amplia experiencia, puesto que "lo ha sido todo" y le ha concedido la dificultad de ser el único candidato, "que no le ganas a nadie pero respondes ante todo", algo que para el presidente de la Xunta, hace Diego Calvo.