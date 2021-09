Los derechos LGTBI y la sostenibilidad de las ciudades mediterráneas centrarán los debates de Mostra Viva

El Centro Cultural La Nau acogerá una mesa redonda que bajo el título 'Identidades y pluralidades LGTBI en el Mediterráneo', contará con Jovan Ulicevic, activista trans de Women's Rights Center; Mar Ortega, de la Comisión Ejecutiva de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) y la representante de Igualdad del Consell de Joventut de València (CJV) Vicky López. Moderado por Javi Villalta, director de la Asociación Àmbit, el acto será el 5 de octubre a las siete de la tarde en el Aula Magna.

La sostenibilidad de las ciudades será otro de los temas que se tratarán durante la IX Mostra Viva. El director de la revista Soberanía Alimentaria, Gustavo Duch, el representante del Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI) Piero Carucci y el director del Centro Mundial para la Alimentación Urbana Sostenible (CEMAS), Vicent Domingo, serán los participantes del debate titulado 'Soberanía alimentaria y ciudades sostenibles en el Mediterráneo' que moderará la investigadora Noelia Betoret.

Estos no serán los únicos temas tratados en esta edición de Debats Vius del Mediterrani, el próximo lunes 27 de septiembre, en el acto que inaugurará el ciclo, se presenta en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universitat de València la obra 'Bridging the Sea: A Review of Mediterranean Civil Society'. El libro ha sido editado por la italo-canadiense Lisa Ariemma para Med Dialogue, programa financiado por la UE. El acto contará entre otros con Ibrahim Heggy, uno de sus autores.

El martes 5 de octubre a las 20.15 horas en el claustro de La Nau, la bailarina Susan Mompó Chisbert interpretará su pieza 'Arrullo', mediante la que pretende dar visibilidad al suicidio y generar una reflexión social sobre él. Todas las actividades serán gratuitas y se puede consultar el programa detallado en mostraviva.org.