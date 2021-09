Extremadura no prevé que la estrategia de vacunación incorpore a menores de 12 años al menos hasta final de año

Preguntado por los resultados ofrecidos por la farmacéutica Pfizer que apuntan que su vacuna contra la Covid-19 es segura, ha señalado que hay que esperar a que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) lo apruebe a partir de los resultados de ensayos clínicos.

Además, ha señalado que en este caso "no merece la pena correr", no por no vacunar a los menores de 12 años, que está "deseando" poder hacerlo, pero ha recordado que los ensayos de esta vacuna desarrollada y administrada "en tiempo récord" hasta ahora se han realizado en personas mayores de esta edad.

"Vamos a hacer las cosas bien", ha insistido Vergeles, quien hasta final de año no espera noticias al respecto salvo que la propia Pfizer aporte algún dato de los ensayos clínicos en marcha.

Por otro lado, ha hecho un nuevo llamamiento a la responsabilidad de los ciudadanos ante el primer fin de semana en el que la comunidad se encuentra con las restricciones del nivel de alerta 1, y confiado en que la evolución de la pandemia permita, a lo largo de la próxima semana, eliminar todas las restricciones de horarios y aforos y poder entrar así en la denominada 'nueva normalidad'.

Una nueva fase en la que, no obstante, se mantendrán medidas de prevención como la distancia interpersonal y el uso de las mascarillas, que "han venido para quedarse una buena temporada".

No obstante, en declaraciones a los medios de comunicación en un acto en Mérida, ha avanzado que este sábado se publicarán "buenos datos", con un nuevo descenso de la incidencia acumulada, que se situará en 58 casos por 100.000 habitantes a los 14 días y en 25 a los siete, y asimismo bajará la presión hospitalaria, con 5 ingresados menos.

Por tanto, "vamos en la buena dirección", ha remarcado, apoyado también en los datos de vacunación, que alcanzan el 85% de la población entre 12 y 29 años, y el 83% del total de la comunidad autónoma.

Sin embargo, aún hay que "complementar" las vacunas con "dosis de responsabilidad extra" por parte de la población para poder suprimir el resto de restricciones a lo largo de esta semana.

Por otro lado, ha negado que se haya suspendido la administración de quimioterapia por falta de oncólogos en hospitales de la región. Así, ha señalado que en caso de que el tratamiento no pueda demorarse, lo que se hace es derivarlo a otro hospital de la región.

Así, ha aclarado que en aquellos casos en los que se haya producido un retraso, es porque "daba igual" hacer el tratamiento una o dos semanas después, pero, ha aclarado, "en ningún caso se retrasa sine die".

Vergeles ha hecho estas declaraciones en el VIII Encuentro para la Solidaridad y la Participación Social Emeritense, que organiza la Plataforma del Voluntariado de Mérida.