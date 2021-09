¡Ana Guerra se atreve a bailar un TikTok!

Ana Guerra está de estreno desde este viernes, cuando su segundo álbum por fin ha salido a la venta después de mucho esfuerzo. El nuevo trabajo de la canaria, 'Luz del martes', cuenta con 12 canciones, de las que tres ya formaban parte de la vida de sus fans desde hace tiempo: Tik Tak, Seis y Qué sabrán, el single de este disco.

La tinerfeña, a pesar de que ha encontrado un "nueva identidad" en su música, promete no cambiar su forma de ser y no dejar de interactuar con sus fans en las redes sociales, donde arrasa. "Soy más payasa que nunca", ha confesado entre risas en un encuentro con 20minutos en la Casa de Canarias de Madrid. "Ahora me siento más libre que nunca", ya que reconoce que se siente "relajada".

Entrevista a Ana Guerra

En este sentido, Ana, que ha asegurado que sigue siendo ella la que maneja todas sus plataformas, se ha atrevido a grabar un trend de TikTok junto a nosotros a pesar de que se le da "fatal" utilizar la aplicación y su propia compañía "se enfada conmigo" porque es una "red que funciona muy bien" y apenas comparte vídeos.

Con la canción de Jc La Nevula, Búscate Otro, de fondo, la cantante se ha atrevido a emular los pasos de baile propios del 'challenge' e incluso ha probado a improvisar durante los segundos finales del vídeo en una demostración de que el ritmo y el arte corren por sus venas.

"En los conciertos va a seguir sonando Ni la hora, Lo malo, Bajito... lo que pasa es que van a sonar a mi manera, en mi nuevo sonido. Todo es nuevo", ha revelado, además, Guerra, que este sábado se reunirá con su público en Valencia. "¡Familia de Valencia! ¿Nos vemos hoy no?", ha escrito en su perfil de Twitter para recordarles lo que les espera en este día.