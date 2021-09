Estar desnudo en público, caer desde lo alto, ir a un examen sin estudiar... qué significan los sueños más comunes

Aunque los sueños y las pesadillas suelen incluir imágenes relacionadas con nuestro día a día, hay algunos sueños que suelen ser recurrentes para muchas personas. Pero, ¿qué esconden esas experiencias oníricas?

Theresa Cheung es una autora experta en sueños y autora de best-sellers que ha sido entrevistada en el diario The Mirror acerca de qué significan los sueños o pesadillas más comunes entre las personas.

"Hay diez sueños que son los más comúnmente reportados y que las investigaciones muestran que es probable que tengamos en algún momento de nuestras vidas", dice Cheung. "Todos ellos son catalizadores poderosos para un tremendo crecimiento personal y signos de creatividad sin explotar", añade. La experta explica el significado de estos sueños.

Nos acostamos con una persona que no es nuestra pareja

Contrariamente a la creencia popular, esto no es una señal de que te guste el amante de tus sueños. Es probable que acostarse con otra persona signifique que quieres o debes asumir algún aspecto de su personalidad (por ejemplo, su sentido del humor).

Este sueño también puede sugerir que algo puede faltar en tu relación o en tu vida en general. Los sueños de infidelidades tienen que ver con la necesidad de salir de tu zona de confort, dar rienda suelta a tu creatividad y sentirte más vivo.

Estar desnudo en público

Este sueño sugiere un anhelo de volver a la inocencia infantil, o al yo real, despojado de la pretensión o agobiado por las expectativas de los demás. Es un deseo de dejar de fingir o ser visto como realmente eres. Dependiendo de las circunstancias en tu vida, la desnudez onírica también puede ser un símbolo de vulnerabilidad o miedo a estar expuesto. También que tu mente soñadora quiere que celebre y seas fiel a su yo auténtico.

Ir a un examen sin estudiar

Este sueño se relaciona con la sensación de que no has cumplido con los estándares que te has fijado. O tal vez sientes que no estás a la altura de las expectativas de los demás. Si tienes este sueño, necesitas aumentar tu autoestima y vivir la vida más en sus propios términos. Hay que concentrarse en las fortalezas, no en las debilidades.

Caer desde una gran altura

Este es el sueño es el más comúnmente reportado. Es una clara señal de que te sientes sin apoyo o que alguna situación o relación en tu vida se está saliendo de control.

También puede ser una advertencia para tomar el control de tu vida o de tu forma de pensar antes de que las cosas se vuelvan demasiado imprudentes o sucumbas a impulsos que no son lo mejor para ti.

Estás siendo perseguido

Este es un poderoso indicador de que en tu vida estás evitando a alguien o algo que para tu crecimiento personal necesita urgentemente v

Este es especialmente el caso si este tema onírico es recurrente. Lo más probable es que estés huyendo de emociones difíciles o dolorosas o de una responsabilidad o expectativa, ya sea autoimpuesta o impuesta por otros.

Llegas tarde a una reunión importante

Este sueño se trata de sentir que se ha perdido una oportunidad importante o que estás en peligro de hacerlo si no aprovechas el momento. Trata de identificar cuál es esa oportunidad en tu vida. Deja que este sueño te recuerde la importancia de mantenerse alerta y estar preparado.

Estás embarazada

Soñar que estás embarazada sugiere que debes ser paciente y esperar a que tus ideas o planes actuales se hagan realidad. También es una señal de grandes nuevos comienzos o de un maravilloso proyecto creativo o relación que estás "dando a luz".

Conoces a un famoso

Conocer a una celebridad en tus sueños quizás indique un deseo de emular sus cualidades o talentos positivos. También puede ser simplemente un anhelo de más glamour en tu vida o que deseas ser reconocido de alguna manera. ¿Te sientes infravalorado? Es hora de entrar en el centro de atención.

Desesperado por encontrar un cuarto de baño

Esto sugiere frustraciones en tu vida o que no te das suficiente tiempo a solas o en privado. También puede hacer referencia a una incapacidad para dejar de lado los resentimientos y la negatividad. Si tienes este sueño, presta más atención a tu espacio personal y tus necesidades emocionales íntimas.

Pesadillas sobre la muerte

Las pesadillas son tu mente soñadora que quiere hacerte llegar un mensaje muy importante. Cuando sueñas con la muerte, sugiere la necesidad de un gran cambio en algún área de tu vida.

Necesitas despedirte de algo o alguien y eso podría ser un proyecto, trabajo, hogar o relación, pero lo más probable es que sea una mentalidad o actitud lo que lo está frenando. La muerte sugiere finales, pero los finales son emocionantes porque siempre que hay un final, siempre hay un nuevo comienzo esperando.