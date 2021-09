Un hombre descubre cabello humano saliendo de una tumba de 100 años

Parece más propio de una película de terror, pero es absolutamente real: un hombre en California ha descubierto una tumba de que sale... cabello humano. El hombre grabó en vídeo su hallazgo y lo compartió en TikTok, donde las imágenes se han hecho virales.

Tal y como recoge Gizmodo, el protagonista de esta historia se llama Joel Morrison, de 37 años. Esta persona se encontraba paseando por el cementerio de St. Joseph, en Sacramento, capital de California.

Al pasar al lado de una rumba, Morrison comprobó que de ella salían mechones de cabello oscuro. Volvió unos días después y comprobó que el pelo seguía ahí. Fue entonces cuando su hermana decidió subir el vídeo.

"Cuando lo vi por primera vez, me sorprendió; no estaba exactamente seguro de que lo que estaba viendo fuera real, era realmente asqueroso. Pero después de una inspección más cercana, me di cuenta de que definitivamente era cabello humano saliendo de la tumba", dijo Morrison.

Sobre las posibles explicaciones al macabro fenómeno, Morrison tiene una teoría: "Lo que parece que pudo pasar fue que había un árbol grande muy cerca de la tumba y las raíces del árbol habían crecido hasta la tumba, rompiendo la barrera de cemento y el mortero de ladrillos, posiblemente empujando los restos. Luego, una vez que se abrió la tumba, las ardillas, los roedores y cualquier otro animal pudieron entrar y salir libremente. Parece que tal vez estaban tratando de anidar en el cabello humano".

Según el medio IFLScience, estos fenómenos no son tan raros, y apuntan a la posibilidad que sea el resultado de una inundación.

"El cementerio Holt en Nueva Orleans, aunque es famoso por estar demasiado lleno a lo largo de los años, es conocido por los huesos que salen a la superficie cada vez que llueve demasiado. La lluvia altera el suelo y los huesos se elevan por el barro. Cuanto menos se diga sobre el apetito de los animales por la carne humana, mejor. En este caso, las raíces de un árbol cercano pueden haber causado la grieta en la tumba, lo que permitiría la entrada de agua de lluvia", reflexiona este medio.

La tumba es de 1906, pero ¿no debería por ello estar el pelo descompuesto? Según IFLScience, "esto varía según las condiciones, por lo que podría ser que el cuerpo estuviera bien conservado dentro de la piedra antes de una grieta muy reciente, después de la cual el cabello emergió".