El circ i les titelles de 'Yolo' i 'Kalek' alcen el teló de la temporada de l'Escalante

Aquests espectacles es representen actualment per a escoles en el Teatre Principal i el MuVIM, després del que aquest cap de setmana arriba la seua estrena per a públic general. La programació 2021-2022 de l'Escalante, presentada aquesta setmana, està composta per tres noves creacions de la mà de companyies valencianes dins de les cinc estrenes absolutes previstes

El públic ja pot gaudir del primer espectacle, 'Yolo', una obra de circ de la reconeguda Companyia Lucas Escobedo d'Alacant que parla del primer salt per a aconseguir un somni, de la por i la perseverança que hi ha dins d'eixe impuls, i de la solidaritat dels altres que espenta eixe vol.

Es tracta una producció d'Escalante i la Diputació de València que va ser estrenada i aclamada a la tardor de 2018. Durant la seua primera etapa en escena va arreplegar l'estima del públic i va ser doblement premiada en FETEN, la Fira Europea d'Arts Escèniques per a Xiquets de Gijón, com a millor espectacle de gran format i com a millor espai sonor. També va ser guardonada com a Millor Espectacle de Circ en els Premis de les Arts Escèniques Valencianes.

Ara torna a l'escenari del Principal amb energia renovada per a fer somiar a una nova generació de xiquets, però també a públic de totes les edats. Les funcions escolars van començar aquest dijous i s'estendran fins al dissabte 25. El cap de setmana, amb representacions dissabte i diumenge (19 hores), arriba el torn per al públic general.

'Kalek' és l'encarregat d'obrir la porta de l'Escalante al MuVIM. És una tendra criatura que dona la benvinguda al teatre als més xiquets, però també el nom d'un poltre salvatge, protagonista de l'obra creada per la companyia El Retablo, que ha sigut atrapat i domat per l'home i obligat a treballar.

Aquest conte guarda l'ànima sensible i fantàstica del millor teatre de titelles. El públic de les escoles ja coneix les aventures del poltre, després del que aquest dissabte i diumenge (18 hores) el poden fer les famílies.