Lydia Lozano se derrumba en 'Sálvame' tras volver de La Palma: "Me han atendido con mucho cariño"

Lydia Lozano ha regresado este viernes a la península tras pasar varios días en La Palma como enviada especial de Sálvame. La periodista, que se ha criado en Madrid, tiene familiares en la isla canaria, por lo que el infierno que están pasando sus habitantes estos días la han dejado conmocionada.

La periodista rompió a llorar en muchas de sus conexiones con el espacio de Mediaset, y en su vuelta al plató tampoco ha podido contener las lágrimas. "Yo miraba y pensaba: '¡Cuánta desgracia dejo!'", ha avanzado.

"Iba mirando por la ventanilla y pensaba en cuánta desgracia dejaba ahí. He hablado con cientos de personas que no querían aparecer o que no podían hablar por lo que lloraban", ha recordado.

A la periodista le vienen muchos recuerdos a la mente: "Cierro los ojos y me viene la imagen de esa madre con su hijo, metidos en el coche esperando a que su casa... Me recordaba a mi madre, quieta, mirando a un punto fijo. Ni miraba a la cámara ni me miraba a mí. Eso me impactó".

Eso sí, Lozano se lleva algo positivo de su experiencia en La Palma: el amor de sus habitantes. "Me estoy acordando de toda la gente que me ha atendido con tanto cariño...", ha apuntado. Unas palabras que llegan después de que el pasado jueves un vecino difundiera un vídeo de la periodista "buscando desgracias".

Asimismo, en Sálvame han hecho caso omiso a la denuncia de este palmero y han optado por felicitar a su compañera: "Con eso te tienes que quedar, y de que eres profesional que te mandan a un lugar muy complicado y que lo has hecho fenomenal, y además con empatía".