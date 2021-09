PP remite una carta a Espadas y le insiste en tener información sobre la estafa que se investiga

En el escrito, De la Rosa critica que durante el Pleno celebrado este jueves no se pudiera debatir la moción del PP presentada por la vía de urgencia sobre este tema después de que tanto PSOE como Adelante Sevilla y la concejal no adscrita Sandra Heredia rechazaran la propia urgencia de la iniciativa, con lo que no llegó a su exposición en la sesión plenaria.

En este marco, insiste en pedir una auditoría de los sistemas de funcionamiento y gestión de pagos de los servicios de tesorería de todas las delegaciones, organismos autónomos y empresas municipales de la corporación local, así como que se cree un departamento de ciberseguridad.

Afirma que se trata de "un asunto muy grave" por la "cuantía económica defraudada al Ayuntamiento, que podría rondar un millón de euros", y pone como ejemplo que "actualmente reivindicaciones económicas por elpago de horas extra a trabajadores municipales, pendientes aún de atender que giran en torno a esa misma cantidad".

Al mismo tiempo, considera que es "fundamental" saber si el Ayuntamientode Sevilla tiene previsto adoptar algún tipo de medidas para que "este tipo deperjuicios a la administración municipal no vuelvan a producirse".