Podemos-Equo rechaza una subida "indiscriminada" de impuestos mientras que el IBI diferenciado se queda 'corto'

Tuero, que ha comparecido en este día en rueda de prensa en el Consistorio gijonés acompañada de los ediles de su grupo municipal, ha recriminado al Equipo de Gobierno que en el proyecto de Ordenanzas Fiscales de 2022 no se aprecie el principio de "justicia fiscal".

"Se está pidiendo a todas las personas hacer el mismo esfuerzo cuando la situación no es, ni de lejos, igual para todas las personas", ha recalcado la portavoz de Podemos-Equo Xixón, según una nota de prensa de la coalición morada y verde.

Ha llamado la atención, especialmente, sobre el hecho de que el IBI para las familias es de un 0,45 por ciento, mientras que el que propone el Gobierno para el diferenciado es de un 0,55.

"La recaudación del IBI diferenciado tiene que tener siete cifras", ha reivindicado. "Cualquier otra cosa es una tomadura de pelo a las familias", ha opinado.

Con todo, ha avanzado que no acudirán a la negociación de las Ordenanzas Fiscales "con más líneas rojas que las de no dejar a nadie atrás". Eso sí, ha considerado crucial no renunciar a cuestiones como la redistribución de la riqueza y una salida de la crisis en la que se apoye a las familias que más lo necesitan.

Tuero ha tirado de datos y ha recalcado que si en el año 2019 el 24,6 por ciento de la población asturiana se encontraba en riesgo de exclusión, un estudio de UGT revela que dicha tasa se elevó hasta el 27,7 por ciento en el año 2020.

"Resulta imprescindible que el Ayuntamiento de Xixón disponga delos recursos suficientes para poder cubrir las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, así como para incentivar la recuperación de la actividad económica y el empleo, la modernización de los servicios a la ciudadanía y la sostenibilidad", ha remarcado Tuero.