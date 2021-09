CSIF exigeix a Sanitat que aclarisca el futur dels empleats del CICU i els "verdaders motius" de centralitzar el servei

De la mateixa manera, ha aprofitat la primera reunió de la comissió tècnica del SES que se celebra en els últims tres anys per a "instar l'Administració al fet que explique com compensarà als treballadors que hagen de desplaçar-se per la centralització", ha indicat el sindicat en un comunicat.

CSIF ha lamentat que Conselleria "no haja concretat res en l'esborrany que ha entregat sobre la centralització del servei". El sindicat ha insistit, en la reunió duta a terme en la vesprada d'aquest dijous, a saber en quina situació quedarà i de quina manera compensaran al personal d'Alacant i Castelló que es veurà obligat a treballar a València.

La central sindical considera "molt preocupant" que la resposta de l'Administració haja sigut que "tenen idees però que encara no les poden concretar". El sindicat CSIF ha reclamat un respecte per al col·lectiu de treballadors de les seus d'Alacant i Castelló, que ronda els 60 professionals.

També ha insistit que aclarisca el motiu real de la centralització, ja que Conselleria es basa en criteris de "eficiència" que no acaba d'explicar. "Eixes raons d'eficiència podrien ser utilitzades per a eliminar tots els departaments de salut i que siguen dirigits des de Conselleria o fins i tot perquè la sanitat fóra gestionada directament des del Ministeri", ha comentat el sindicat.

La central sindical resumeix que "ha sigut una reunió decebedora, en la qual l'Administració ens ha ocultat dades i de la qual hem eixit amb la sensació de que per a la Conselleria açò és un mer tràmit i que el futur del personal i de les condicions de treball els importa poc". "També ens hem marxat amb la convicció que ni ens van a entregar els estudis econòmics ni segurament els de necessitats de personal", ha agregat.

El sindicat, davant la postura de Sanitat, ha demanat una reunió monogràfica de la Taula Tècnica de Conselleria que aborde el futur del Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU).

La central sindical recalca que "exigim transparència i negociació, alguna cosa que fins avui no s'ha produït, com ho demostra el fet que la Comissió Tècnica del SES haja estat tres anys sense reunir-se malgrat que en 2018 l'Administració es va comprometre a aportar un calendari de negociacions".