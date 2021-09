Recuperen el cadàver d'una balena rorcual de 14 metres a la platja de l'Altet

En la matinada d'aquest dijous 23 de setembre, els telèfons d'emergències van rebre una telefonada sobre la possible troballa d'un animal marí de grans dimensions encallat en una platja, informa l'institut armat.

Després de les primeres indagacions es va desplaçar una patrulla del SEPRONA a les sis del matí i va comprovar que es tractava del cos d'un rorcual comú (Balaenoptera physalus) en avançat estat de descomposició. També es van mobilitzar policies locals i netejadors d'UTE Elx.

El cadàver va ser examinat amb molt de cura, a més de desembolicar un cap que presentava en una de les aletes. Es va donar part de la localització a l'Institut Oceanogràfic de València, com especifica el protocol d'actuació amb cetacis a la Comunitat Valenciana.

La col·laboració dels testimonis que van donar l'avís va permetre la ràpida retirada del cadàver, que estava descompost i podria haver transmès malalties a usuaris de la platja i altres espècies d'animals.

Finalment, el cos va ser traslladat per personal d'UTE Elx per al seu enterrament, davant l'avançat estat de descomposició en el qual va ser trobat. Abans d'enterrar-lo, un equip d'investigadors de l'Institut Oceanogràfic es va desplaçar per a prendre mostres de les restes i realitzar una biòpsia que permeta conéixer possibles patologies i el seu estudi genètic.

Davant la troballa d'espècies marines ferides o mortes, és convenient avisar els servicis d'emergències i mai manipular a l'animal, que serà traslladat sempre pels organismes corresponents.