La CEV constata el creixement de l'economia valenciana però alerta de l'augment de costos i problemes de proveïment

El document, que va ser elevat a la reunió del Comité Executiu i la Junta Directiva de la CEV celebrada aquest dijous a Alacant, assenyala les dos circumstàncies com a "principals dificultats" per a la recuperació financera i patrimonial del teixit productiu de la Comunitat Valenciana, compost majoritàriament per pimes, microempreses i autònoms.

No obstant açò, les previsions inicials són positives i segons l'informe "la senda positiva amb altes taxes de creixement es mantindrà en els pròxims trimestres i la recuperació general de l'economia es podria produir en algun moment del primer semestre de 2022".

En aquest sentit, el major impuls del creixement en el segon trimestre de 2021 es va donar en les activitats de "comerç, transport i turisme" i, a més distància, les de la "indústria manufacturera".

Un avanç que, de la mateixa manera, se sustenta principalment en l'important estiró del consum de les llars, així com pel comportament favorable de la demanda externa.

No obstant açò, adverteix que totes les branques industrials, encara que amb diferent intensitat, s'estan enfrontat a la problemàtica de l'augment dels costos energètics i l'alça dels preus de les matèries primeres i els nolis.

En el cas de la branca de 'material de transport' observa "signes d'estancament" en els seus índexs de producció, en gran part a causa de la falta de subministraments de 'microxips'. De fet, assenyala que el sector automobilístic acumula una "intensa caiguda en les seues exportacions".

Malgrat els aspectes de recuperació, des de la CEV matisen que gran part dels avanços trimestrals del PIB obeeixen a "efectes estadístics de rebot" i adverteixen que les estructures productives i "els balanços empresarials encara no s'han recuperat".

AGILITZAR TRÀMITS I AJUDES I NO PUJAR IMPOSTOS

Per aquest motiu, la patronal reivindica una sèrie de mesures per a consolidar les millors previsions. En primer lloc, assenyala la "necessitat que les diferents instàncies de l'Administració agilitzen, faciliten els tràmits i facen efectives les ajudes a empreses i autònoms, especialment, relacionades amb el Pla Resistir Plus".

Així mateix, subratllen "l'oportunitat única que per a l'economia i les seues empreses pot i deu suposar el Pla Next Generation EU".

En aquest escenari, la CEV insisteix que la política fiscal ha d'acompanyar la recuperació del teixit productiu i incentivar la seua competitivitat, per la qual cosa considera que "no és moment de pujar la pressió fiscal".