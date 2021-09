FSIE demana una convocatòria extraordinària del PAM per a "garantir la igualtat d'oportunitats"

D'aquesta manera, l'organització insta l'administració a "garantir la igualtat d'oportunitats educatives de tot l'alumnat dels centres educatius sostinguts amb fons públics".

Per a açò, FSIE-CV ha presentat un escrit en la Conselleria on, a part de sol·licitar que no es prive d'eixes hores que els Serveis Psicopedagògics Escolars (SPE) dedicaven per a cobrir les necessitats educatives de l'alumnat (com les hores de Pedagogia Terapèutica, Audició i Llenguatge, personal no docent d'atenció educativa com a educador/a, fisioterapeuta i intèrpret de llengua de signes), demana que s'unifique i agilitze el procediment per a fer les al·legacions d'aquells centres que no han rebut totes les hores dels SPE que ja tenien.

Per a dur a terme aquests tràmits, el sindicat considera "necessari que siga una única Direcció general l'encarregada de tot el referent a l'orientació educativa, per a facilitar als centres tota la tramitació administrativa".

A més, FSIE creu "imprescindible per a garantir la igualtat d'oportunitats, la pluralitat i l'atenció de qualitat als alumnes més necessitats, que els centres d'iniciativa social sostinguts amb fons públics compten en les seues plantilles en aquest curs acadèmic amb les hores pertinents en pagament delegat que cobrisquen la incorporació de la figura de l'orientador en les etapes d'Infantil i Primària".

Es tracta, recorden, d'una reivindicació que FSIE vé fent en els últims cursos, "avalada per recomanacions del Consell Escolar de l'Estat i el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana".

Així, l'entitat trasllada a la Conselleria les nombroses reclamacions referents al fet que les hores de PAM de la resolució provisional no contemplen totes les hores que tenien assignades dels SPES. "Els números no quadren. A la tardança de la publicació d'aquestes hores, se li uneix que en la Resolució de Concerts d'agost es perdien nombroses aules de suport a la integració en ESO, tot i tenint el mateix nombre d'alumnes amb necessitats educatives", assenyalen.

"En l'atenció als més necessitats -prossegueixen- no pot incloure's tot en programes temporals, com el PAM. La diversitat, la igualtat d'oportunitats i la pluralitat necessiten de professionals i programes d'orientació i atenció estables".