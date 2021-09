El Lope de Vega abre su temporada con una pieza de Emilio Rivas en torno al concepto teatro

En este sentido, 'Take a walk on the wild side' se desarrollará en cuatro sesiones los próximos días 2 y 3 para ofrecer "una nueva mirada al Lope de Vega, a la historia de lo allí vivido y a lo que está por venir", destaca el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Auriculares inalámbricos, aire libre y pasear son los ingredientes que conforman el dispositivo que maneja Rivas en su creación, en la que plantea una historia alrededor del teatro desde tres perspectivas diferenciadas: el teatro como disciplina artística de la expresión humana, el propio Teatro Lope de Vega de Sevilla y el teatro como actividad íntima y personal de quien habla al público.

El recorrido de la pieza comenzará en la entrada al Casino de la Exposición. A partir de ahí, se crea un juego escénico y experimental que se alimenta de la personalidad y del pasado del Lope de Vega como espacio único. "El alma de la propuesta es el aquí y ahora que se crea entre el grupo personas que caminan juntas", como ha apuntado el artista.

Se trata de teatro experiencial donde, según Rivas, "vivimos lugares inéditos del Lope, creando una nueva mirada hacia el espacio, que seconstruye a través de la narrativa personal de quien te habla a través de los auriculares, conectando al público con la realidad que ve y la ilusión que vive".

La obra responde al proyecto multidisciplinar que plantea el teatro en esta temporada, marcando un punto de inflexión en su historia. Así, el espectáculo de Emilio Rivas, que finaliza en el interior del Lope de Vega, ofrecerá al público "una visión privilegiada del teatro en un recorrido que no es el habitual, conociendo otros rincones del edificio".

Rivas, que presenta esta propuesta en Sevilla después de haberla realizado en Madrid, Valencia, Palma o Cádiz, inició su trayectoria en las artes escénicas en 2012. Desde entonces, su trabajo se ha exhibido en La Casa Encendida (Madrid), Las Naves (Valencia), Teatre Principal de Palma (Mallorca) o el Festival de Teatro Iberoamericano de Cádiz (FIT). Sus últimos trabajos son Los años de la fertilidad (Naves Matadero de Madrid, 2019) y El imperio de la alegría (Teatro Central de Sevilla, 2019).