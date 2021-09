Este jueves, Risto Mejide ha entrevistado en Todo es mentira a un afectado por el volcán de La Palma al cual ha sido imposible acudir a su casa a recuperar sus pertenencias. Al empezar su intervención, el hombre ha querido destacar su indignación con algunas prácticas de otros programas de televisión, pero enseguida el presentador le ha parado los pies.

"Yo tengo una crítica, si no te importa. Yo te admiro porque hablamos el mismo lenguaje los dos. Pero yo estaba viendo a Susanna Griso en otro canal y me indignó. Tarde seis horas el miércoles en rescatar a mis gatos", aseguró. "Susanna Griso estaba en el mismo punto donde hay que ir a Puerto Naos tan ancha y tan pancha, ¿cómo pueden pasar estas cosas?".

"Que a la población civil nos tengan que proteger, viene la Guardia Civil, estamos esperando en el campo de fútbol de Tazacorte horas y horas, y luego hay medios de comunicación que... Es que no soy políticamente correcto", aclaró.

Risto defiende en directo a Susanna Griso tras lo que ha dicho de ella un afectado de La Palma pic.twitter.com/VDD02Ja0vf — TVMASPI (@sebas_maspons) September 23, 2021

"Ya te veo. Pero yo tengo que defender a mi compañera", intervino Risto. "Los medios tenemos que explicar los que está pasando, y esto lo entenderás. Hay que ir hasta el lugar, siempre que el medio no interfiera".

"Hubieras dicho el ejemplo que hubieras dicho, te habría dicho lo mismo. Además a Susanna la conozco y no es una irresponsable", defendió. "Habrá hecho su trabajo de forma totalmente diligente, en coordinación con los servicios de emergencia. Quiero que entiendas que no es para defender nada".

"Ya, pero tiene unas facilidades que yo no he tenido", apostilló el entrevistado. "Te entiendo perfectamente, si a ti no te han dejado ir a tu casa para recoger tus cosas, es lógico que veas que alguien se acerca más y digas '¿yo por qué no?'", respondió Risto.