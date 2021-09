Desalojado con cargas policiales un botellón de 2.000 personas ante un local de ocio nocturno en Santiago

El alcalde de Santiago de Compostela, Xosé Sánchez Bugallo, ha confirmado los hechos y ha defendido la actuación policial durante la noche de este jueves en los alrededores de la discoteca Ruta, en la zona del Ensanche compostelano.

"Cuando la Policía da unas instrucciones y no son obedecidas, tiene el derecho de defenderse y el deber de poner fin a una situación de infracción que está ocasionando molestias a los vecinos de la zona", ha asegurado Bugallo.

Y es que durante la noche de este jueves, a partir de las 3,00 horas, al cerrar la mecionada discoteca y ser desalojado el local, grupos de jóvenes se reunieron en la zona para seguir con la fiesta y celebrar un botellón. El regidor ha matizado que no todos provenían del interior de la discoteca -"donde habría 200 o 250 personas"-, y que la multitud podía alcanzar las 2.000 personas.

"CONFLICTO DE ORDEN PÚBLICO"

Bugallo ha recalcado que la policía actuó tras solicitar a los jóvenes que abandonasen la zona, algo que no ocurrió y que algunos grupos comenzaron a lanzar objetos -botellas, vasos y similares-, según ha confirmado el propio alcalde, a los agentes, "motivo que provocó la carga policial". El alcalde ha asegurado que no le consta que se disparasen pelotas de goma, como aseguran algunos de los participantes.

El alcalde ha informado además de que hay un agente policial herido, aunque "leve y dado de alta". En los vídeos grabados por algunos de los jóvenes, publicados en redes sociales, se puede ver a alguno con heridas sangrantes en la cabeza; a lo que Bugallo ha aseverado que está "seguro" de que los agentes utilizaron "la fuerza necesaria y suficiente para conseguir el objetivo de que se disolviese la concentración". Todavía no se conoce el balance de heridos entre los participantes en la aglomeración.

"No me gusta ver estas imágenes en Santiago pero con esas multitudes y a esas horas, que no son las más claras del día, es difícil concretar las actuaciones", ha defendido Bugallo, que ha insistido en que comprende la "necesidad" de los jóvenes de socializar tras 18 meses de pandemia, pero "una concentración de 2.000 personas, haciendo ruido a las 3 de la mañana, no está justificada en ningún sitio".

Este viernes, la Policía Nacional ha informado de que ha abierto diligencias por los hechos ocurridos esta pasada noche, unos hechos que Bugallo ha lamentado que hayan dejado de ser "problemas de convivencia" para convertirse en "problemas de orden público".