Marín pide al alcalde "sacar del gobierno a los tránsfugas" tras la disolución del grupo municipal de Cs

"En este momento el señor Cuenca y el PSOE-A están incumpliendo el pacto antitransfuguismo", ha indicado Marín, en su atención a los medios con motivo de una reunión con el comité provincial del Cs en Almería. A preguntas de los periodistas sobre la situación de su partido en Granada tras la disolución de su Grupo municipal en el Ayuntamiento granadino, ha señalado que el alcalde debe "sacar del gobierno a los tránsfugas" sean del partido que sean o "ex militantes" de la formación que fueran.

Hoy, el de Granada, según Marín, es un gobierno local "sustentado por tránsfugas" y "el PSOE no tiene ya ninguna excusa" para no cumplir el pacto antitransfuguismo, o, si no, que "no lo firme ni en Madrid ni aquí en el Parlamento de Andalucía", cuando "no le interesaba la situación en que se encontraba Podemos o Adelante".