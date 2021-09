Compromís proposa que les beques es vinculen al salari mínim

Així ho planteja en una iniciativa registrada a Les Corts pel seu diputat Carles Esteve per a l'assignació d'ajudes i beques amb fons estatals i autonòmics.

L'IPREM és l'índex de referència per a l'assignació d'ajudes i subsidis en funció dels ingressos a Espanya, com per exemple el subsidi de l'atur o les beques i altres subvencions o ajudes públiques.

Fins el 2014, l'indicador usat per a aquest tipus d'ajudes, subsidis i beques era l'SMI, que va ser abandonat per l'IPREM a través del Reial decret 3/2004 per a la racionalització de la regulació del salari mínim interprofessional. Aquesta modificació es va fer per a poder incrementar el salari mínim a un ritme més accelerat sense que suposara cost per a les administracions.

Però, apunta la coalició, la realitat és que en aquest temps l'SMI ha pujat un 93,8%, de 490 euros a 950, mentre l'IPREM només un 22,6%, de 460 euros a 564.90. Aquesta diferència de revaloració, al seu juí, acaba suposant un greuge per a les persones més vulnerables que depenen de subsidis, ajudes i beques vinculades a l'IPREM.

"Les pujades dels índexs de referència per a una vida mínimament digna han d'arribar a totes les persones i, en aquesta tasca, les administracions públiques han d'assumir el seu paper de redistribuidores de la riquesa", reivindica.