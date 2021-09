Alba Carrillo acusa a 'Secret Story' de tongo y anuncia su retirada como defensora de su madre, Lucía Pariente

Alba Carrillo abandonó este jueves la gala de Secret Story con mal sabor de boca, pues Miguel Frigenti, su máximo enemigo en los platós, se salvó de la expulsión contra Bigote Arrocet. Y, además, la modelo cree que el programa no está siendo justo con su madre, Lucía Pariente.

Visiblemente molesta, así lo afirmó a un trabajador en uno de los descansos: "No le dais nada, solo machacar". Tal y como se comprueba en un vídeo que se ha hecho viral en Twitter, la tertuliana piensa que el programa busca sacar a su madre de la casa de Guadalix de la Sierra, algo con lo que no está de acuerdo.

"Que la sigan queriendo en Twitter, pero a partir de ahora va a venir mi tía y yo me quedo con mi hijo en casa porque llevo trabajando doce horas para venir a defender a mi madre y para que me insulte este macarra y la otra macarra", se quejó Carrillo, refiriéndose a Nua, el novio de Frigenti, y su amiga Cristina Porta.

🔴 Alba Carrillo esta molesta con la actitud de la producción por las constantes provocaciones hacia Lucía por parte de sus compañeros. #SecretGala2 pic.twitter.com/bjizyojWxy — Alex Fernández (@alexfdz24) September 23, 2021

"Si este es el juego que quieren en este programa me parece bien, pero a mí no me infundan más. Mi madre se lo tiene que comer porque tiene un contrato pero yo... No me da la gana hacer encajes de bolillos para estar aquí y que me insulten. Más tonta soy yo, que me creo que las cosas son de verdad", lamentó.

Unas horas antes de conocerse la salvación de Frigenti, la colaboradora televisiva explicó en Ya es mediodía por qué rechazó la petición del programa para subir a la casa y reencontrarse con él, que también está a pie de guerra con Pariente. "No voy a subir a la casa, yo no soy como él", declaró.