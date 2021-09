La Policia deté a Elx a dos persones per circular amb un vehicle robat

Els fets van ocórrer el passat 22 de setembre, quan els agents van donar l'alt a l'automòbil per a advertir els ocupants que presentava un possible error en el sistema d'enllumenat. Després de realitzar les comprovacions, la dotació es va adonar que figurava un assenyalament com que el vehicle havia sigut sostret.

Així mateix, van esbrinar que el delicte havia sigut denunciat per la Guàrdia Civil de Torrevella diumenge passat, per la qual cosa els implicats, residents a la localitat de la Vega Baixa, van ser detinguts i traslladats a dependències policials.