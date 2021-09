Oltra cree que la recuperación económica es el momento "idóneo" para plantear la tasa turística

Así lo ha planteado Oltra en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, donde se ha referido a la posición que mantiene la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, sobre la recuperación económica. De hecho, Calviño afirmó este jueves que el primer trimestre de 2022 será el primero con un nivel de actividad superior a su equivalente de 2019.

En este sentido, Oltra ha señalado que esta tasa será objeto de debate en las negociaciones para los presupuestos y ha advertido que su aplicación "no se someterá" a la opinión de una única parte (el PSPV ha rechazado esta propuesta, que defienden Compromís y Unides Podem).

Para Oltra, "el debate es diseñar, concretar y aterrizar" la propuesta, y adaptarla a la "realidad de las ofertas turísticas". Como ejemplo, ha indicado que "no es lo mismo alguien que se gasta 200 euros la noche en un hotel de cinco estrellas que quien se gasta 60 euros en una casa rural en el interior".

La vicepresidenta ha manifestado que "la metodología del diálogo no es muy compatible con las líneas rojas inamovibles". Preguntada sobre la fecha de implantación de esta tasa, ha señalado que esta es otra de las cuestiones a debate.

"El ejercicio tiene 365 días: se puede poner el 1 de enero, el 1 de julio o el 30 de noviembre, o incluso dar una 'vacatio' más amplia. Los apriorismos en forma de líneas rojas nunca son buenos", ha considerado.

Preguntada por las reacciones a su propuesta, Oltra ha señalado que las ha habido "contrarias y también a favor", y ha insistido en que este debate lleva planteándose desde 2016. "Entonces no había pandemia y no era buen momento. No era el momento en el 16, 17, 18 ni 19. El problema no es el momento", ha aseverado.

También ha considerado que todo el sector no está en contra: "Yo no sé por qué dicen el sector cuando quieren decir la patronal", ha indicado antes de apuntad que el sector "también son las Kellys", y "a lo mejor ellas tienen otra visión de esto".