Oltra respon Aerte que el pagament de les ajudes covid està tramitant-se i ja s'han abonat 9,5 milions

"Les ajudes estan tramitant-se; la línia de subvencions de concessió directa que es va engegar a la fi de l'any passat en tot l'àmbit de diversitat funcional i exclusió està totalment pagat i falta una part de majors (residències) però estan pagats dels onze milions un total de 9,5 i està tramitant-se la resta", ha explicat.

Oltra ha fet aquestes declaracions en la roda de premsa posterior al ple del Consell en ser preguntada per la reclamació de l'Associació Empresarial de Residències i Servicis a Persones Depenents de la Comunitat Valenciana (Aerte), que ha demanat al seu departament que pague "els més de dos milions i mig d'euros que deu encara a les empreses per les ajudes per a les pagues extraordinàries a la plantilla i la resta de les despeses provocades pel Covid en els centres residencials que acumula, en alguns casos, més de nou mesos d'endarreriments".

L'organització ha recordat que el decret 186/2020 publicat al novembre de l'any passat obligava a pagar les gratificacions al personal per l'esforç durant la primera onada del Covid abans del 31 de desembre de 2020 i, per a açò, es va informar als centres que es rebria la part corresponent a eixa ajuda abans d'eixa data perquè pogueren dur-ho a terme sense necessitat d'avançar els diners i que, a posteriori, haurien de justificar adequadament totes les despeses fetes.