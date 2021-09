Trabajadoras del sector de la dependencia reclaman que se desbloquee el convenio para mejorar sus condiciones laborales

De este modo, denuncian que "sus condiciones laborales, ya complicadas, se han agravado durante la pandemia, convirtiéndose así en uno de los sectores más precarios de este país".

"El convenio lleva bloqueado más de tres años", como ha detallado Carmen Martínez Román, secretaria general de la Federación de Sanidad y Servicios Sanitarios de CCOO La Rioja.

Una situación ante la que el sindicato reclama a las empresas "que sean responsables y se sienten a negociar un convenio serio y también a los gobiernos y ayuntamientos que presione a la patronal para que cumplan el convenio".

Con la pandemia, las trabajadoras no tienen días de descanso. "No tienen vacaciones ni días de libre disposición y no se cubren bajas porque no hay gente para trabajar", ha criticado Martínez, quien ha subrayado que "toda esta carga de trabajo hace que estas profesionales se tengan que automedicar diariamente para poder soportar los dolores de espalda, brazos o piernas".

A esto, ha añadido además, "se suma que los salarios son inferiores a los mil euros, incluso en algunas categorías como lavandería y limpieza, inferiores al Salario Mínimo Interprofesional".

Igualmente, hay "un déficit grave de personal" en residencias, centros de día y ayuda a domicilio porque el personal se está yendo a la sanidad pública. "No quieren trabajar en este sector y se cubre ese déficit con personal sin titulación o con titulación no homologada, lo que repercute en la calidad asistencial de los y las residentes".

El secretario de Organización de la Federación del Hábitat de CCOO La Rioja, Javier García, por su parte, se ha preguntado "dónde ha ido a parar el incremento adicional por parte del Estado de 600 millones de euros para aumentar la financiación en el sector de la dependencia, fruto del Acuerdo de la Mesa de Diálogo Social".

Ha reclamado también que "parte de ese dinero se destine a mejorar las condiciones de las trabajadoras, así como la calidad de atención al usuario", así como que "se mejoren las licitaciones, se suba el precio por hora y se aumenten las ratios, lo que supondría un incremento en las plantillas".

El Convenio de la Dependencia es de ámbito estatal. Afecta en torno a 275.000 trabajadoras y trabajadores en todo el país, unas 3.000 de ellas en La Rioja.