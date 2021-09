Cvirus.- Oltra obri la porta a recuperar l'oci nocturn a la Comunitat Valenciana a partir de la setmana vinent

Així ho ha indicat en la roda de premsa posterior al ple del Consell, on ha confirmat que la Interdepartamental se celebrarà dilluns que ve, a primera hora, abans de començar el Debat de Política General, atés que no ha sigut possible quadrar agendes perquè la reunió se celebrara aquest dissabte.

En tot cas, ha avançat que es preveu donar llum verda a una nova normativa d'acord amb el nivell de vacunació al que s'ha arribat a la Comunitat Valenciana: quatre milions de persones amb una dosi de vacuna, d'elles 3,9 milions ja amb la pauta completa, i quan s'ha començat a administrar la tercera dosi de reforç en les residències de majors i en la població diana per a la qual aquesta última inoculació s'ha proposat.

"Estem en un índex de vacunació molt alt i açò farà que la pròxima normativa" s'encamine cap a una relaxació de les mesures de protecció, sense "tirar les campanes al vol" i tenint en compte que és molt probable que la incidència acumulada baixe de 50 i que les hospitalitzacions també estan descendint. En tot cas, amb la previsió de l'evolució, l'"optimisme moderat" que dona la situació actual i tenint en compte que el virus és "molt traïdorenc", Oltra ha recalcat que el dilluns començarà el camí cap a la "tan desitjada normalització".

Encara que no ha concretat mesures concretes, ha apuntat que aniran dirigides cap a ampliació d'aforaments i horaris en establiments i a unes altres que "facen que l'activitat puga recuperar la seua naturalesa pròpia", en referència a l'oci nocturn, del que ha dit que no és la seua naturalesa "asseure's en una taula" sense ballar i amb distància de seguretat interpersonal.

Preguntada per si es podrà autoritzar el ball, ha assenyalat "amb tota la cautela" que eixe és el camí que s'ha d'emprendre. "Aquestes qüestions són les que hem de tornar a la normalitat", ha manifestat, quan ja s'ha recuperat la presencialitat a les aules o als treballs però no encara l'activitat normal als locals d'oci, on una de les seues característiques bàsiques és que no hi ha distància de seguretat.

D'ací, que ha indicat que s'avançarà que aquests locals puguen "recuperar la seua naturalesa" i escoltar música, amb relacions interpersonals i possibilitat de ballar, encara que ha insistit que les mesures es concretaran el dilluns, a l'espera de la proposta de la Conselleria de Sanitat. "Però per ací van els tirs", ha avançat.

PASSAPORT COVID

D'altra banda, i preguntada per si el Consell estudiarà l'engegada del denominat Passaport Covid quan en altres països d'Europa s'està retirant la mesura, Oltra ha admès que és "complicat" implantar-ho amb la legislació actual, i ha al·ludit, per exemple, al cas de Galícia, on el Tribunal Superior de Justícia ho condiciona a un cert nivell d'alerta, d'incidència i nivell de contagis, en el qual ara no s'està.

Per tant, creu que s'haurà de debatre i estudiar però no per a totes les activitats, sinó per a aquelles que siguen molt multitudinàries, els grans festivals o les que no pot haver-hi distància de seguretat entre persones.

Al seu juí, a més s'ha d'aconseguir un acord amb els agents implicats per a posar-ho en marxa perquè, si hi ha consens, "es podrà traure avant". En tot, ha assenyalat que és "una garantia" per a clients i usuaris saber que el passaport "ens protegeix a tots" perquè "a ningú li interessa veure l'endemà següent que hi ha hagut un brot, sinó que les coses vagen bé".