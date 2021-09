Los ganaderos cántabros se manifestarán ante Pedro Sánchez por el lobo en el LESPRE

La movilización, organizada por Asaja y secundada hasta ahora por UPA y AIGAS (el sindicato UGAM-COAG no descarta su participación, pero aboga también por la vía del diálogo), tendrá lugar a partir de las 9.30 horas en los Jardines de Pereda. La presencia del jefe del Ejecutivo está prevista a las 10.30 horas en la Fundación Botín, para inaugurar unas jornadas sobre empleo.

De la protesta han informado este viernes los representantes de las cuatro organizaciones agrarias, en una rueda de prensa en la que el secretario general de UGAM-COAG, Gaspar Anabitarte, ha indicado que de momento no hay un acuerdo "definitivo" en torno a esta medida. Y es que este sindicato es más partidario de reunirse con Sánchez, encuentro que están gestionando y a la espera de respuesta, confiando que les reciba.

Sus homólogos de Asaja, Raúl Guillarón; UPA, Alberto Pérez; y AIGAS, Manuel Sainz, consideran "compatibles" ambas vías, la del diálogo y la protesta. Con esta última pretenden mostrar la "indignación" del sector tras la decisión del Gobierno central de "sobreproteger" al lobo con su introducción en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, acuerdo ya publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y con el que ha dejado de ser una especie cinegética.

Esto, en la práctica y según han denunciado, hace "inviable" el control sobre la especie. Y "si no hay control del lobo, lo que provoca es un aumento desmesurado de su población y un descontrol del nivel de daños que ahora ya está siendo bastante elevado", ha advertido el portavoz de Asaja.

"El lobo en España no corre ningún peligro, porque hay entre 2.500 y 3.000 ejemplares. Es el segundo país de la Unión Europea con mayor censo de lobos", ha sentenciado Guillarón, para quien no tiene "ningún sentido" la catalogación que ha hecho el Ministerio para la Transición Ecológica "abandonado" al sector, "no teniendo en cuenta ninguna de sus reivindicaciones y dejándose oír por los cantos de sirena de organizaciones ecologistas que poco cuidan por el medio ambiente".

Su compañero de UPA se ha referido igualmente a las dificultades de controlar el cánido, y ha reprochado al ministro de Agricultura, Luis Planas, que se haya "puesto de perfil" en torno a este asunto, cuando debería ser su "interlocutor" y hacer una "defensa clara" de la ganadería.

Sobre la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha indicado que les ha "dado la espalda completamente", ya que "el diálogo ha desaparecido". "Es ministra, pero da la sensación de que es una ecologista consumada", ha opinado Pérez.

Por su parte, el portavoz de Aigas ha asegurado que en esta organización están "indignadísimos" por la inclusión del lobo en el LESPRE, por lo que son partidarios de manifestarse ante Sánchez aunque también están abiertos al diálogo, para trasladarle que el Ministerio de Ribera -con el que aseguran "no hay interlocución"- les ha "atropellado de manera beligerante".

De esta forma, Sainz ha evidenciado que los cuatro sindicatos están "un poco divididos" en torno a la protesta, aunque ha resaltado la "unión" que existe en comunidades que albergan la mayoría de los ejemplares de esta especie: Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León.

PRECIO DE LA LECHE

Precisamente, los consejeros de ganadería de estas cuatro autonomías se reunirán junto a las tres organizaciones profesionales agrarias a nivel nacional el próximo martes, día 28, en Santander, para abordar recursos y otros planteamientos jurídicos en torno a la protección del lobo, y tratar también otros asuntos, como la Política Agraria Común (PAC) o el precio de la leche en origen.

En este sentido, Anabitarte ha reconocido que tras distintas protestas llevadas a cabo en varios territorios ha habido "un movimiento" por parte de la distribución y han detectado una subida "moderada" del precio de venta al consumidor en la región, por encima de los 0,60 euros el litro, cifra que "todavía está lejos" de poder cubrir los costes de producción, que se lograría a partir de los 68 céntimos.

"Al menos ha habido movimientos y nos va colocando en una situación positiva. Vamos avanzando", ha valorado, para señalar que en torno al 60-70% de los ganaderos cántabros van a ver "incrementados muy modestamente" el precio de la leche este mes.

Por contra, ha lamentado que han encontrado un "problema" en la distribución a pequeños comercios, hoteles, restaurantes y cafeterías, con precios de "hasta 47 céntimos" el litro de la leche, por lo que salvo que corrijan esas cuantías esta cadena será el objetivo en próximas movilizaciones, de todas las que tienen previstas las organizaciones agrarias para mejorar la situación del sector.