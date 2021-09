Vergeles, seguro de que cumpliendo las normas y con la revisión del 'Semáforo' la región vivirá "lo más normal posible"

"Vivir lo más normal posible con las menos restricciones posible y que podamos, en definitiva, haciendo uso de la mascarilla, haciendo uso de la distancia interpersonal, haciendo uso del lavado de manos, haciendo uso en la medida de lo posible de evitar situaciones donde haya muchas aglomeraciones", ha resaltado al citar "cosas elementales para poder combatir este virus" y que "sin duda ninguna" no tienen que ver ya ni con los aforos, ni con los horarios, de los que, considera, "estamos ya bastante cansados".

Así, ante la publicación en el DOE de las nuevas medidas referidas al paso a Nivel I de Extremadura, Vergeles ha lanzado en el primer fin de semana de la región en dicho nivel "un mensaje de responsabilidad" dado que el que se estén disminuyendo las medidas de restricción "es porque estamos haciendo las cosas bien y estamos comportándonos con responsabilidad, ni bien ni mal, con responsabilidad".

Y es que, para el consejero, se tiene que llegar "a ese gran objetivo" donde las medidas restrictivas en cuestiones de aforo o de horarios "sean las menos posible", como reclaman "lógicamente" los sectores o la patronal. "Es decir, encantados de la vida de que lleguemos a esa situación y yo espero llegar cuanto antes, esperemos que podamos llegar cuanto antes", ha confiado.

No obstante, ha expuesto que esto depende "mucho de nosotros" y que ya en su última comparecencia pública dijo que "depende mucho de todos y todas", de que se tomen "las cosas en serio" y de que se siga pensando "que el bicho está aquí". "Está con nosotros, que es verdad que las vacunas nos han servido muchísimo, pero es verdad que a la vacuna hay que suplementarla con unas dosis de responsabilidad por todos nosotros", ha insistido.

LA MASCARILLA EN LOS COLEGIOS

Por otro lado y preguntado por qué opinión le merece el anuncio de Francia de que retirará la mascarilla a los alumnos de Primaria y si lo ve posible o factible, Vergeles ha apuntillado que "no" le parece "adecuado", en primer lugar porque están en interior, y tiene que haber "muy buenos" sistemas de ventilación para que no se produzcan los contagios, y en segundo porque es una población que todavía no está vacunada.

"Es verdad", ha agregado, que ese grupo de edad sufre menos consecuencias graves de infectarse por el coronavirus, pero también que están en contacto con otros sectores de la población y "evidentemente" pueden transmitir el virus, "involuntariamente lógicamente", a otras personas que lo viven "con mayor virulencia" o "gravedad".

De igual modo, se ha preguntado por qué se va a someter a los niños y niñas a que se contagien si todavía no se sabe si pasando la covid de forma asintomática se va a tener un covid prolongado en algunas circunstancias. "Vamos a ser un poco cautos en este sentido, creo que llevamos muchos meses luchando contra un virus y lo que pido es no hacer barbaridades, es decir, que hagamos las cosas de la forma lo más sensata posible", ha concluido.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha hecho estas declaraciones antes de asistir al XI Día de la Seguridad Privada en Extremadura en el Hotel NH Gran Casino en Badajoz.