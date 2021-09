Aerte exigeix a Igualtat que pague a les residències el deute de dos milions i mig d'ajudes Covid

L'organització recorda, en un comunicat, que el decret 186/2020 publicat al novembre de l'any passat obligava a pagar les gratificacions al personal per l'esforç durant la primera onada del Covid abans del 31 de Desembre de 2020. Per a açò, es va informar als centres que es rebria la part corresponent a eixa ajuda abans d'eixa data perquè pogueren dur-ho a terme sense necessitat d'avançar els diners i que, a posteriori, haurien de justificar adequadament totes les despeses fetes.

"Malgrat això, l'import principal es va pagar mitjançant un confirming amb Bankia al febrer de 2021 el que ja va suposar un problema important per a les entitats, en un any econòmicament molt complicat. Així i tot, uns vint centres no van rebre eixa primera part de l'ajuda i hui, nou mesos després que vencera l'obligació, encara tenen pendents uns 650.000 euros per eixe concepte", detallen des de l'entitat.

Una altra part de la subvenció, segons Aerte, destinada a cobrir els costos de les adquisicions de material i adaptació d'instal·lacions, es pagaria una vegada justificats totes les despeses. La data límit per a aquesta justificació va ser el 31 de Març de 2021. Aquesta part de l'ajuda, que suposa uns dos milions d'euros, segueix sense pagar-se sis mesos després d'haver finalitzat eixe termini i sense que els centres hagen rebut notícia de la correcta justificació o de les possibles esmenes necessàries.

"El sector va complir en el seu moment tots els requisits que exigia la Conselleria per a acollir-se a les ajudes i, de nou, són les empreses les que suporten tot l'esforç financer sense rebre cap resposta de l'administració, més enllà de que estan intentat solucionar-ho. Porten mesos amb la mateixa resposta, però sense solucionar res", declara José María Toro.