El abogado de Puigdemont asegura que había "policías españoles entre los que detuvieron" al 'expresident'

El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha asegurado este viernes que en la detención de este jueves en Cerdeña del expresidente de la Generalitat de Cataluña, en búsqueda y captura por orden del Tribunal Supremo, estaban presentes dos agentes de la Policía Nacional.

Según ha confirmado, "había policías españoles entre los que detuvieron a Puigdemont". Ha añadido que "no había control de fronteras, sino que se dirigieron directamente a él para arrestarlo".

Posteriormente, en una rueda de prensa junto al eurodiputado de JxCat Toni Comín, ha afirmado que Puigdemont "está muy tranquilo".

Por su parte, Comín ha lamentado que Italia se haya visto "arrastrada" y ha dicho que ahora tiene "un preso político". "Es una detención ilegal", ha denunciado repetidamente, a pesar de opinar que el gobierno italiano "no tiene nada de interés" en facilitar la detención de Puigdemont.

"Alguien ha sobremotivado a los policías de Cerdeña", ha dicho Boye, preguntado sobre por qué se le ha detenido en Italia y no en Francia.

Según Boye, una vez Puigdemont comparezca, el juez tendrá que decidir primero sobre la detención y después si inicia el procedimiento de extradición. En paralelo, prevén presentar este mismo viernes una nueva petición de medidas cautelares al Tribunal General de la Unión Europea para que Puigdemont pueda recuperar su inmunidad europarlamentaria.

Boye ha remarcado que Puigdemont fue a Cerdeña "como eurodiputado". "Hay un problema de inmunidad", ha avisado.

El abogado ha atribuido la detención, además de a una sobremotivación a los policías del aeropuerto de Cerdeña, a una "suerte de engaño" de la justicia española al Tribunal General de la Unión Europea (TGUE).

Según Boye, el equipo jurídico de Puigdemont mantuvo este jueves una "larga conversación" con la policía italiana en el aeropuerto en la que esta arguyó "algo muy lógico y razonable": que excede de sus "competencias" interpretar si la euroorden de detención del expresident dictada por el Supremo estaba suspendida.

Y es que, según el letrado, "el problema es que el Supremo ha tratado de jugar una carta poco clara, poco correcta, que tiene que ver más con otro tipo de dinámicas que con la judicial", puesto que, asegura, la Abogacía del Estado garantizó al Tribunal General de la Unión Europea que las euroórdenes estaban suspendidas cuando este debía decidir si retiraba la inmunidad a Puigdemont.

Fuentes del Tribunal Supremo, sin embargo, mantienen que la orden de detención y entrega que cursó contra Puigdemont por un delito de sedición, una vez dictada la sentencia del "procés", nunca ha dejado de estar vigente.

"El Tribunal General de la Unión Europea se va a sentir engañado, porque levantaron las medidas cautelares en la creencia de que todas las partes estábamos diciendo la verdad", ha aseverado Boye, que ha insistido en que "no puede ser que la Abogacía del Estado diga blanco y el Supremo diga negro".

A la pregunta de si policías españoles estaban presentes en la detención de Puigdemont, Boye ha señalado que, de acuerdo con la información que se les facilitó ayer, "el Gobierno español dice que no, que no había", aunque en su opinión "parece que no manejan todos los datos de lo sucedido".

El letrado se ha remitido al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que aclare si la policía española ha tenido algún papel en el arresto del expresident: "Lo tiene que responder él, no yo".