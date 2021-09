Sordo (CCOO) demana valentia en la política fiscal per a millorar el finançament autonòmic

"És determinant la voluntat política de les autonomies i que es genere un tsunami sobre les necessitats de corresponsabilitat fiscal", ha traslladat després d'una reunió amb la vicepresidenta portaveu de la Generalitat, Mónica Oltra (Compromís), i abans d'una altra amb el president, el socialista Ximo Puig, després que aquest fera un front pel finançament fa uns dies amb el president d'Andalusia, Juanma Moreno (PP).

Sordo ha recordat el paper clau de les autonomies en la inversió en serveis públics i en l'economia de les cures, per la qual cosa ha defès que la "necessària millora" del finançament vaja acompanyada de profundes reformes fiscals.

Com a exemple ha assenyalat que el país necessita "una tovallola fiscal més gran", ja que "amb una tovallola curta, quan tapes per a dalt, destapes per a baix". Açò sí, sense "polítiques confiscatòries" perquè "no estem parlant de Veneçuela ni de Corea del Nord", sinó de retallar la diferència amb Europa.

"Espanya no resoldrà adequadament els dèficits de finançament autonòmic que pateix particularment el País Valencià si no és valent en política fiscal", ha avisat, i ha posat l'accent que el Govern no es pot "resignar" a recaptar anualment 70.000 milions menys en impostos que la mitjana de la UE.

Es tracta de la mateixa quantitat que els 70.000 milions d'euros que rebrà Espanya en transferències directes dels fons europeus de recuperació, sobre els quals Sordo ha cridat a enfortir el paper del diàleg social en la canalització d'aquests diners.