AMPL.- Localitzen el cadàver d'una banyista a Torrevella i busquen un segon desaparegut

Els fets van ocórrer a última hora de la vesprada d'ahir quan, pel que sembla, tots dos s'estaven banyant i van ser arrossegats pel corrent. En un primer moment, l'home va poder eixir però en veure que la dona no podia seguir-li, es va endinsar en el mar per a intentar rescatar-la, sense que cap aconseguira eixir de l'aigua, assenyalen fonts municipals a Europa Press.

Des de la Guàrdia Civil es detalla, en un comunicat, que a les 16.25 hores d'ahir els serveis d'emergència van ser alertats per una dona de nacionalitat russa, que afirmava que dos persones havien caigut al mar i havien sigut engolits per l'onatge.

Des d'eixe moment, un ampli dispositiu de cerca en el qual participen efectius de diferents unitats de la Guàrdia Civil de la Comandància d'Alacant i de la Zona de València -patrulles de Seguretat Ciutadana de la Companyia de Torrevella, el Servei Marítim, el Servei Aeri, els bussos i una moto d'aigua del Grup d'Especialistes en Activitats Subaqüàtiques- es va posar a treballar de forma activa en la localització dels desapareguts.

Anit, cap a les 20.00 hores, va ser trobat sense vida el cos de la dona en la Platja dels Bojos, una jove finlandesa de 24 anys. El dispositiu específic dins de l'aigua s'ha reprès després de clarejar i continuen en aquests moments tractant de localitzar l'home de 23 anys de nacionalitat russa.

FORT ONATGE

Tot apunta, segons l'Institut Armat, al fet que va ser un accident, i que tots dos van ser arrossegats pel fort onatge en una zona rocosa i de difícil accés.

Segons ha manifestat la testimoni, dona de l'home desaparegut, els tres es trobaven en la cala, quan la seua amiga es va tirar al mar i va començar a ofegar-se, el seu marit es va llançar tractant, sense èxit, de rescatar-la, per la qual cosa ella va avisar immediatament els serveis d'emergència.

Les tasques del dispositiu desplegat s'estan veient molt dificultades tant per l'estat del mar a causa del temporal que assota les costes de la província d'Alacant, com per la zona en la qual van ser vist amb vida per última vegada.