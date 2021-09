Sordo (CCOO) creu que la detenció de Puigdemont genera "certa incertesa" i demana mantindre el diàleg amb Catalunya

Aquest conflicte, al seu juí, està millor conduït "en els últims temps" gràcies a les taules de diàleg i a les mesures de distensió que ha anat prenent el Govern, "inclosos els indults". "Eixa és la via per la qual cal apostar", ha declarat abans d'una reunió amb la Generalitat Valenciana.

En qualsevol cas, Sordo ha remarcat que la justícia porta els seus temps i que l'important és no abandonar el diàleg amb les autoritats catalanes "en aquest moment i en aquesta conjuntura política del país".

"Evidentment, l'aposta per la negociació és la clau per a reconduir una situació política que porta pràcticament una dècada sent ben complexa", ha aprofundit en relació al procés independentista.

Carles Puigdemont va ser detingut aquest passat dijous després d'aterrar a L'Alguer (Sardenya) per l'euroordre de recerca i captura del Tribunal Suprem que pesava sobre ell. Havia viatjat com a eurodiputat des de Brussel·les per a assistir a una trobada internacional i per a reunir-se amb el president de la regió.