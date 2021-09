Desmantellen a Gandia un laboratori de cultiu accelerat amb més de 400 plantes de marihuana

Les investigacions es van iniciar per agents de la comissaria de Gandia a principis del mes de setembre, després de tindre coneixement que en una vivenda de la barriada de Beniopa, en la qual s'estava realitzant reformes, podria estar conreant-se marihuana a causa de la forta olor que emanava de la mateixa.

Els agents, després de verificar els fets i com a conseqüència de les investigacions i vigilàncies dutes a terme, van identificar al responsable del cultiu i, després de demanar la pertinent autorització judicial, van realitzar un registre domiciliari on va ser trobada una plantació de marihuana indoor custodiada per un altre home que realitzava al seu torn les tasques de manteniment de la mateixa.

La vivenda, que estava sent rehabilitada, comptava amb sistemes elèctrics i de lampisteria per al desenvolupament accelerat de la plantació, comprovant-se posteriorment que tot l'entramat estava connectat de forma fraudulenta a la xarxa elèctrica, explica la Prefectura Superior en un comunicat.

L'operació policial ha permès desmantellar un laboratori de cultiu accelerat i assecat de plantes de marihuana, intervenir 415 plantes amb un pes total de 58 quilos, a més de 38 transformadors i 38 focus de llum i detindre dos homes com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.

Els arrestats, amb antecedents per fets similars i per altres tipus delictius, han passat a disposició judicial que ha decretat l'ingrés a la presó dels mateixos.