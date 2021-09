Més de 1.600 menors de 30 anys treballaran en entitats locals amb Avalem Joves

Més de 1.600 menors de 30 anys començaran a treballar en entitats locals a través del programa Avalem Joves de Labora, que ha publicat en el seu web la relació d'entitats i el repartiment dels pressupostos destinats a aquesta convocatòria. Gràcies a aquesta subvenció, que aconsegueix els 44 milions d'euros, 495 ajuntaments i 41 mancomunitats contractaran persones menors de 30 anys desocupades per un període de 12 mesos.

Les persones participants en aquest programa seran seleccionades per sondeig entre les inscrites com a demandants d'ocupació en els Espai Labora i complisquen les condicions o perfils que sol·licite l'entitat local, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

Es prioritzarà per a la selecció a aturats que han iniciat o finalitzat un itinerari d'inserció laboral de Labora en els últims dotze mesos previs a la data de publicació de la convocatòria; aturats que no siguen perceptors de prestacions per atur o de rendes d'inserció laboral, a data de registre de l'Oferta d'ocupació; aturats de llarga durada; persones inscrites en la Garantia Juvenil, a la data de publicació de la convocatòria; les que hagen rebut algun servei de Labora (no inclòs en un itinerari d'inserció laboral) en els últims dotze mesos previs a la data de publicació de la convocatòria i aquelles que tinguen una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%.

La convocatòria Labora 2021 s'emmarca en el programa Avalem Joves, pla integral de formació i ocupació per a menors de 30 anys, i compta amb el finançament del Fons Social Europeu a través dels fons extraordinaris REACT-UE en resposta a la pandèmia COVID-19. Aquestes actuacions són objecte d'una especial atenció per part de la Unió Europea, ja que totes aquelles que siguen incloses en ell rebran el 100% de finançament.

12.000 joves des de 2014

Labora, a través de la Conselleria d'Economia Sostenible, ha posat en marxa una nova edició d'aquesta actuació que ja compta amb diverses convocatòries en els últims anys. De fet, des de l'any 2014 ja són més de 12.000 els joves que han pogut accedir a aquestes contractacions.

Segons Labora, les dades arreplegades confirmen "els bons resultats que aconsegueix aquesta actuació, ja que als sis mesos de finalitzar la seua participació en el programa d'Avalem Joves, el 34% d'aquests joves ha trobat treball, la qual cosa la converteix en una eficaç ferramenta amb la qual lluitar contra l'elevada taxa d'atur juvenil que, a causa de la pandèmia COVID-19, s'ha vist encara més accentuada".