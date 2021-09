Universitats destina 50.000€ a beques per a l'alumnat dels centres associats de la UNED a la Comunitat Valenciana

En aquesta convocatòria, la Conselleria destina un import global màxim de 50.000 euros en beques per a subvencionar l'exempció del pagament dels crèdits matriculats pels estudiants en primera matrícula.

L'objectiu, explica el departament que dirigeix Carolina Pascual en un comunicat, és "ampliar l'abast perquè les beques d'estudis universitaris arriben a la majoria d'estudiants de la Comunitat Valenciana, i així afavorir la competència, la conciliació, la igualtat d'oportunitats i l'excel·lència en el rendiment acadèmic".

Podran ser beneficiaris els alumnes i alumnes que no hagen complit 55 anys en la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds i que cursen estudis universitaris en els centres associats de la UNED situats a la Comunitat Valenciana en el curs 2020-2021.

Els criteris d'adjudicació de les beques venen determinats tant per criteris econòmics com per requisits acadèmics.

Quant als requisits econòmics, la renda familiar a l'efecte d'aquesta beca s'obtindrà per agregació de les rendes de cadascun dels membres computables de la família, corresponents a l'exercici 2020, i es calcularà conforme a la normativa reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Els alumnes de primer curs hauran d'acreditar que estan matriculats d'almenys una assignatura en primera matrícula. La resta d'alumnat, a més, haurà d'acreditar haver superat en l'últim curs realitzat un percentatge que oscil·la entre el 60 i el 80% dels crèdits en què haguera estat matriculat.

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA

La tramitació i presentació de la sol·licitud es farà únicament per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la GVA, a través del punt d'accés de la Seu Electrònica de la Generalitat.

El termini de presentació de sol·licituds serà de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.