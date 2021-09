Hospital de Valme realiza un simulacro de incendio y evacuación en su Laboratorio de Análisis Clínicos

Organizado por la Unidad de Riesgos Laborales, se ha desarrolladocon éxito al haberse obtenido respuestas eficaces contempladas en su Plan de Autoprotección para una hipotética situación de riesgo en el centro, según informa el centro en un comunicado.

Los simulacros, como el materializado en este hospital sevillano, se contemplan como actividad formativa que se realizan de forma periódica como estrategia preventiva para mantener actualizado el plan de respuesta. Concretamente, se integra en el marco de actuación de su Plan de Emergencias y Evacuación del Hospital Universitario de Valme, dentro de sus objetivos marcados en materia de Prevención de Riesgos Laborales para el presente año.

Este simulacro se ha realizado en un área no asistencial, un servicio de apoyo diagnóstico, con la finalidad de no interferir en la actividad asistencial. En el mismo han intervenido todos los profesionales implicados en la respuesta ante una emergencia de incendio, como son los sanitarios y no sanitarios del área afectada, personal de mantenimiento, telefonistas, seguridad y técnicos de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales.

El simulacro comenzó sobre las 8,30 horas en las dependencias del citado laboratorio en el que se generó humo y, una vez activada la situación de emergencia, se han llevado a cabo acciones de control del foco; así como de la evacuación de una veintena de profesionales.*De este modo, se ha cumplido con total normalidad y satisfactoria respuesta de los profesionales respecto al protocolo establecido para este evento: se ha generado una hipotética situación de crisis en una localización hospitalaria, tensionando todos los efectivos internos y externos del centro de cara a la máxima coordinación y eficacia para controlar la situación en el menor tiempo posible.

Una actividad que permite prevenir posibles escenarios que pudieran sobrevenir en el futuro. Precisamente, el objetivo de estas actuaciones es dar respuesta a distintas situaciones de emergencia que puedan producirse en el centro sanitario; tales como inundaciones, incendios, o desastres naturales, entre otros. Y, paralelamente, evaluar los procedimientos en caso de incendios de los responsables en situaciones de emergencia, de los diferentes equipos de intervención, así como de las comunicaciones internas y externas.

En definitiva, como subraya el responsables de la Unidad de Riesgos Laborales del hospital sevillano, Antonio Carreño, "realizar la revisión de los planes de emergencia implantados junto a la actualización de las medidas y medios contemplados en los mismos como prioridad de la Política de Prevención de Riesgos Laborales".

El simulacro desarrollado completa la formación teórico-práctica que ha tenido lugar esta semana en el Hospital Universitario de Valme y mediante la cual se ha formado un centenar de trabajadores en prevención contra incendios. Pertenecientes a diferentes categorías profesionales, han accedido a formación práctica sobre estrategias de en extinción y del uso de extintores a través de un total de seis sesiones organizadas con grupos pequeños, siguiendo las directrices de seguridad Covid-19.