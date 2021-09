Organitzacions ambientals alerten del risc de sobreexplotació d'aqüífers a les capçaleres del Turia i el Mijares

Així, en un comunicat, han alertat sobre eixe risc de sobreexplotació dels aqüífers de capçalera, "especialment al Mijares, associats al boom trufero".

Les entitats han al·ludit a "l'experiència de la Manxa Oriental o de l'altiplà de Requena, on es van produir fa unes dècades processos molt similars de transformació en regadiu que han conduït a situacions insostenibles, amb greus afeccions a les fonts, els rius i el conjunt de la conca" que evidencien "els riscos associats a aquest tipus de desenvolupaments".

Per a evitar replicar el procés en les capçaleres del Mijares i el Turia, aquestes organitzacions ambientals han apuntat que és necessari "un enfocament preventiu i un control efectiu de les extraccions que garantisca la sostenibilitat de l'ús".

Després d'açò, han reclamat, "conscients del caràcter gradual d'adaptació dels usos de tota la conca i de les interdependències que vinculen aigües superficials amb subterrànies i usos aigües a dalt i a baix", que s'incloga en el pla ara en revisió "un programa a mitjà termini de reducció d'extraccions i altres pressions (contaminació) que permeta l'adequació dels usos a les disponibilitats actuals i l'adaptació progressiva a les menors disponibilitats futures com a conseqüència probable del canvi climàtic".

Aquests col·lectius han mostrat també el seu suport a les mesures proposades per la Confederació per a recuperar la continuïtat dels rius, "hui interrompuda per nombrosos assudes i preses". D'aquesta manera, han expressat el seu suport "majoritari" a la demolició ja projectada de la presa dels Toranes, a l'alt Mijares. En eixe sentit, han demanat "una solució que preserve els regs actuals que han vingut proveint-se de l'embassament a través de la séquia del Diable".

"MAJOR ATENCIÓ"

Les organitzacions han explicat que en la primera reunió de presentació territorial del projecte de revisió del pla hidrològic de la demarcació del Xúquer, organitzat a Terol per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer el 22 de setembre, han valorat "la major atenció prestada en aquesta revisió del pla als aspectes hidromorfològics i de restauració fluvial".

Igualment, han ressaltat la revisió a l'alça dels cabals mínims proposada al Mijares, que han de contribuir a preservar la vida fluvial, mentre emplacen a la Hidrogràfica a incrementar els cabals mínims al Turia, "hui manifestament insuficients per a l'assoliment del bon estat ecològic del riu".