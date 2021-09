La UPV suma 11 noves startups d'enginyeria, sanitat, construcció i àmbit aeroespacial

Els nous equips -formats per alumnes o egressats de la UPV- pertanyen a camps com el comerç online, alimentació, enginyeria, sanitat, construcció o àmbit aeroespacial, entre uns altres.

Es tracta d'Arkadia Space, dedicada al desenvolupament de sistemes de propulsió més eficients i sostenibles per a coets i satèl·lits; Verazial, tecnologia per a la identificació de pacients en hospitals; IHD, construcció i arquitectura modular; Kaltu, programari per a pagaments a venedors en ecommerce, RedUncle, suport per a venedors en Shopify; Therminer, tecnologia per a l'aprofitament d'energia en la mineria de dades; Gestorial, gestió integral immobiliària; AnimalMood, productes per a gossos; Eclekte, comercializadora elèctrica; Utopic, cosmètica 100% natural i BlauMeat, productora de peix a partir de proteïna vegetal.

Els 11 projectes accedeixen a la fase Ready del programa, on romandran un any en un espai coworking, rebran formació i mentoring, ajudes i premis i tot tipus de serveis per a validar i engegar les seues idees. Una vegada validat el seu model de negoci, podran romandre fins a quatre anys més en StartUPV.

"La UPV us brinda l'oportunitat de desenvolupar i validar les vostres idees de negoci. Creixeu i aprofiteu tots els recursos al vostre abast, doncs la Universitat fa una aposta ferma per l'emprenedoria, perquè els vostres èxits són també els nostres", assegura la vicerectora d'Estudiants i Emprenedoria, Esther Gómez.

StartUPV és el programa d'acceleració, incubació i mentoring de la UPV, dependent de l'àrea d'emprenedoria Idees UPV. Per ell han passat empreses d'èxit com Zeleros, Closca, Streamloots, Digital Sun o Rudo, entre unes altres.