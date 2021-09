L'Ajuntament d'Alacant adjudica les obres de construcció de l'edifici 'El Portón' per a oferir noves vivendes públiques

El patronat municipal de la Vivenda de l'Ajuntament d'Alacant té previst adjudicar aquest divendres la nova obra de construcció de vivendes per a lloguer social de l'edifici 'El Portónn', situat al carrer Álvarez per 1.142.247 euros, que es preveu que siguen executades durant un any i mig.