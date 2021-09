El horóscopo y los planetas en detrimento: estos son los que peor interaccionan con cada signo zodiacal

En el trabajo anterior veíamos como determinados planetas se encuentran en una afinidad ideal con determinados signos e incluso en ellos despliegan sus mejores influencias. Pero en esta ocasión veremos todo lo contrario, aquellos planetas que tienen un efecto especialmente negativo o contradictorio con determinados signos y debido a lo cual pueden mostrar su peor cara o ejercer un influjo bloqueador. Por ello se trataría de algo importante a la hora de estudiar el destino y dificultades de cada persona.

ARIES

Venus es, por encima de todo, el planeta del amor y por ello no puede dar lo mejor de sí en el signo de la guerra, aquí su influencia se distorsiona o pervierte y el amor que habita en el alma tiende a transformarse en pasión y erotismo ardiente, se vuelve posesivo y celoso. Y por otro lado Saturno, el planeta que estimula la premeditación, cautela, prudencia y reflexión no puede dar lo mejor de sí en este signo audaz, temerario y vehemente, que primero dispara y después pregunta, ambos influjos se bloquearán.

TAURO

El belicoso y heroico Marte no puede dar lo mejor de sí en el signo de la sensualidad, los placeres y el confort, además potenciará el lado malo de Tauro: testarudez, perseverar en un camino equivocado o autodestructivo, terribles celos y carácter posesivo. Marte en Tauro transforma a la vaca sensual en un toro de lidia pero también en otros casos la agresividad se atenúa notablemente y la persona renuncia a la lucha para entregarse a los placeres de la vida buscando siempre los caminos más confortables.

GÉMINIS

El idealista y espiritual Júpiter no puede dar lo mejor de sí en este signo escéptico, frío y calculador, que vive el presente y centra su atención en los asuntos concretos del día a día, es algo así como meter a Don Quijote en la casa de Sancho Panza, además no solo no va a poder desplegar sus influjos más favorables sino que en muchos casos la suerte o los éxitos que se asocian a este planeta podrán ser más inestables o tras la elevación podría sobrevenir una posterior caída o se tomarían malas decisiones.

CÁNCER

Saturno y Marte, planetas cuya influencia representa el lado más duro y temido de la realidad con los mayores peligros, limitaciones e impulsos de agresividad y conquista no pueden dar lo mejor de sí en este signo femenino, hipersensible y que exalta los valores más intimistas y maternales. A menudo tienden a eludir los conflictos y escollos o darán un rodeo para dejarlos atrás, al igual que el cangrejo, metiéndose en su mundo interior o entregándose a hondas depresiones y sentimientos de melancolía.

LEO

Saturno y Urano son los planetas reinantes en lo más profundo del invierno, que exaltan los rasgos fríos, racionales, severos, rígidos y castrantes, por ello no se encontraran nada bien en este signo sumamente cálido y vitalista que preside el corazón del verano. Aquí estos dos planetas tienden a bloquear sus mejores cualidades y asimismo sacarían lo peor de Leo: la soberbia, arrogancia, tiranía o despotismo e igualmente vuelven a Leo más rígido y dogmático, más atento a los principios y normas que al corazón.

VIRGO

Júpiter, Neptuno y Venus, planetas que exaltan el lado más idealista y espiritual, y los sentimientos más nobles y elevados: el amor desinteresado, sacrificio, renuncia, devoción y todas las formas de espiritualidad se hallarán bloqueados o desnaturalizados en este signo que exalta profundamente lo racional, las realidades concretas, el día a día, las pequeñas cosas, poner dos lavadoras o pasar el aspirador. En el mejor de los casos los ideales y sentimientos se dirigirán hacia las realidades y necesidades concretas.

LIBRA

Sol y Marte, los planetas que presiden la primavera y exaltan los valores de conquista y agresión no pueden dar lo mejor de sí en este signo otoñal y amante de la concordia y la paz, que busca siempre los puntos de encuentro y a menudo renuncia a la lucha o a defender sus derechos en beneficio de que reine el amor y la armonía, sería como meter a Curro Jiménez en la casa de Gandhi. En el mejor de los casos la lucha se llevará a cabo por medios diplomáticos y la habilidad e inteligencia sustituirán a la fuerza bruta.

ESCORPIO

Venus y la Luna se hallarán muy incómodos y desvirtuados en este signo, ambos son planetas que exaltan los valores femeninos, el amor y la sensibilidad pero no podrán dar lo mejor de sí en este signo que exalta la guerra y la conquista, preside la muerte y las mayores crisis y procesos destructivos. Aquí el amor se transforma en erotismo ardiente, lucha por el poder, muestra gran posesividad y celos, y la sensibilidad lunar se bloquea o se torna maléfica o destructiva, hacen daño a aquellos que más quieren.

SAGITARIO

El frío, analítico, racional, realista y científico Mercurio no se encuentra bien ubicado en este signo de idealistas y caballeros andantes, aventureros y pioneros que ponen siempre el alma y el corazón por encima de la cabeza y las conveniencias racionales. Pero Mercurio rige la inteligencia concreta, por eso es como si metiéramos a un frío científico en la casa de soñador y aventurero que se mueve por impulsos, y es que los sagitarianos piensan con el corazón y le dan gran importancia a la intuición y presentimientos.

CAPRICORNIO

Júpiter, el planeta de la suerte y las facilidades, la fe y el optimismo se encuentra en detrimento en este signo que preside las mayores dificultades y pruebas más dolorosas, de personas que se hacen a sí mismas a veces teniéndolo todo en contra, aquí la buena estrella o las facilidades no tienen cabida, todo se logra tras largos años de austeridad y lucha. Tampoco la Luna se halla bien ubicada en este signo realista y atento a los deberes y obligaciones, donde no tendrían cabida la sensibilidad o los sentimientos.

ACUARIO

El regio y majestuoso Sol se halla en detrimento en este signo que no busca imponer su voluntad sino que, por el contrario, valora profundamente la independencia y libertad, que nadie les ate ni les condicione; no buscan estar entre los poderosos sino que suelen sentirse más a gusto entre personas sencillas. Por otro lado el Sol reina en el corazón del verano pero no puede estar bien en el signo más invernal de todos y cuya fortaleza no reside en el cuerpo sino en la mente y por encima de todo en el espíritu.

PISCIS

El frío, calculador, detallista, crítico y premeditado Mercurio no se encuentra nada bien en este signo que exalta los valores espirituales y místicos, el reino de las emociones, afectos, sensibilidad e inspiración. Mercurio en Piscis tiende a pensar con el corazón, las intuiciones y los presentimientos sustituyen (a veces con ventaja) a la fría razón y la reflexión científica. Los imperativos de la realidad son una terrible carga para estos nativos que construyen dentro de su corazón un universo virtual de belleza y armonía.