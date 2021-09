Recuperació, ocupació i benestar, eixos del Consell per a aquest curs

Un any i mig després de l'esclat de la pandèmia de Covid-19, que va derivar en una crisi sanitària, econòmica i social, la recuperació propiciada per la vacunació ha canviat l'escenari polític valencià, que es dirigeix cap a una gradual normalització. Per això, el president de la Generalitat, Ximo Puig, exposarà dilluns que ve en el Debat de Política General que comença en Les Corts i que durarà fins al dimecres, les «grans línies estratègiques de futur» en les quals se centrarà l'acció del Consell per a consolidar la recuperació econòmica i la creació d'ocupació i enfortir l'estat de benestar valencià. A més, defensarà també la necessitat d'aprovar un nou model de finançament autonòmic.

Tal com figura en la comunicació enviada pel Govern valencià a les Corts amb motiu d'aquesta Declaració de Política General, el president «situarà en el seu context l'enorme esforç de responsabilitat i sacrifici fet per la societat valenciana», i esmentarà la seua «exemplar resposta» en el procés de vacunació, que ha permés col·locar a la Comunitat «en portes de la fi de les restriccions i d'accedir a una normalitat millorada», segons reflecteix el document.

Les línies estratègiques sobre les quals pivotarà l'acció del Consell es concretaran en quatre grans reptes: la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic com a eix transversal de les actuacions de la Generalitat, l'enfortiment de l'estat de benestar valencià, l'impuls a l'economia i la creació de llocs de treball i la transformació tecnològica i l'aposta per la investigació.

La seua execució es realitzarà «aprofitant els recursos de la Unió Europea, que està complint les expectatives i materialitzant el Next Generation EU mitjançant l'arribada de fons a la Comunitat Valenciana».

El cap del Consell defensarà també la necessitat d’«abordar un conjunt de reformes estructurals a Espanya, particularment, l'aprovació d'un nou model de finançament, amb la finalitat d'aprofundir en la cohesió territorial», tot això «des de bases d'equitat, eficiència i justícia».

Amb aquest debat, en el qual el president de la Generalitat exposarà la situació actual de la Comunitat Valenciana i a continuació la debatrà amb els síndics dels sis grups parlamentaris, s'inicia el nou període de sessions parlamentari, en el qual fins a desembre se celebraran quatre plens ordinaris i tres monogràfics sobre els pressupostos.

Segons el calendari aprovat, al setembre hi haurà debat de Política General els dies 27 i 29; a l'octubre hi haurà ple ordinari els dies 20, 21, 27 i 28; i al novembre el 10 i 11 i el 24 i 25, ja que la resta de novembre i el mes de desembre es destinaran al debat de la llei de pressupostos de la Generalitat per a 2022 i la seua llei d'acompanyament.

D'altra banda, Puig va fer al·lusió ahir a la reforma fiscal presentada pel president del PP valencià, Carlos Mazón, aquesta setmana: «El Partit Popular, quan està en l'oposició, anuncia que farà rebaixes fiscals i quan està en el poder el que fa és pujar impostos». «Aquesta és la realitat històrica que ha passat fins ara», va sostindre a Elx (Alacant).

El cap del Consell va afirmar que «l'any 2015, les persones que tenien més recursos pagaven en la franja més baixa d'Espanya i els que tenien menys recursos pagaven els que més de les franges d'Espanya». Davant aquesta situació el Govern de la Generalitat va dur a terme una «rebaixa fiscal que va fer possible que 1,5 milions de valencians i valencianes pagaren menys en la Comunitat».

A partir d'ací, Puig va assenyalar que «hi ha un reforma fiscal pendent a Espanya» que permeta que «hi haja equitat, que no hi haja dúmping fiscal i que hi haja impostos que no puguen ser objecte de deslocalitzacions». «Des d'eixa perspectiva sí que és important que hi haja un gran debat sobre la fiscalitat», va puntualitzar.

«Obertura progressiva» postCovid

El cap del Consell, Ximo Puig, va avançar ahir davant els empresaris valencians una «nova etapa d'obertura progressiva» a partir del dilluns, ja que en els pròxims dies s'haurà aconseguit la vacunació del 90% de la població amb pauta completa, la qual cosa també permetrà normalitzar l'activitat econòmica. Puig va apuntar cap a una flexibilització d'horaris i aforaments, i va apostar per l'ús del certificat de vacunació per a «donar seguretat i garantir drets».